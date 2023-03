Erneute Raubattacke auf Seniorin in Düsseldorf-Derendorf

Düsseldorf. Erneut wurde im Düsseldorfer Stadtteil Derendorf ein älterer Menschen Opfer einer Raubtat. Wieder waren die Täterinnen zwei Frauen.

Nach einem Goldkettenraub am Dienstag in Derendorf, bei dem ein 82-Jähriger Opfer von zwei unbekannten Frauen wurde, gab es einen Tag später eine ähnliche Attacke in dem Stadtteil. Zwei unbekannte Frauen haben dabei am Mittwochnachmittag (15.45 Uhr) einer 87-Jährigen die Uhr und das Armband vom Handgelenk gerissen und flüchteten.

Angesprochen und dann von hinten festgehalten

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war die 87-jährige Frau zu Fuß auf dem Gehweg Johannstraße/Ulmenstraße unterwegs. Im Eingangsbereich ihres Wohnhauses auf der Ulmenstraße wurde sie von zwei unbekannten Frauen angesprochen, von denen eine die Seniorin plötzlich von hinten festhielt. Die andere Tatverdächtige riss ihr dann die Armbanduhr und ein Armband vom linken Handgelenk. Anschließend flüchteten die beiden zu Fuß Richtung Ulanenstraße. Die 87-Jährige aus Düsseldorf wurde dabei leicht verletzt. Die Fahndung nach den Tatverdächtigen war bisher nicht erfolgreich.

Die Frauen werden wie folgt beschrieben: Sie waren etwa 25 Jahre alt, 1,50 bis 1,60 Meter groß, waren dunkel gekleidet und sprachen Deutsch. Ob die beiden Taten am Dienstag und Mittwoch zusammen hängen, wird aktuell von der Polizei geprüft, so eine Sprecherin.

Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 13 unter Telefon 0211-8700 entgegen.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Düsseldorf