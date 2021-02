Polizeieinsatz Ermittlungen nach Steinwürfen am Landtag - Loch in Scheibe

Düsseldorf. Ein Mann wirft einen Stein gegen den NRW-Landtag, die LED-Wand am Eingang wird beschädigt. Später entdeckt man ein Loch in einer Scheibe.

Ein oder mehrere Täter haben mit Steinen den Düsseldorfer Landtag beworfen und Schäden angerichtet. In einem Fall sei am Sonntag die LED-Wand im Eingangsbereich attackiert worden, im zweiten Fall sei am Montagmorgen ein Loch in einer Fensterscheibe entdeckt worden, bestätigte ein Polizeisprecher auf dpa-Anfrage.

Demnach sei am Sonntagmorgen gegen 9.30 Uhr ein Mann mit Kind beobachtet worden, wie er einen Stein gegen die große LED-Wand warf. Am Montagvormittag gegen 10.45 Uhr sei dann vom Sicherheitspersonal das Loch in einer Scheibe über dem Haupteingang entdeckt worden. Daneben habe ein Stein gelegen.

Staatsschutz ermittelt und untersucht zwei Vorfälle

Ob beide Taten zusammenhängen, ist bislang noch unklar. Auch ob beide Steinwürfe am Sonntag passierten und im Fall der Scheibe nur später bemerkt wurden, muss noch ermittelt werden. Der Staatsschutz wurde informiert.

Laut einem Landtagssprecher wurden an der LED-Wand zwei Module beschädigt, die ausgewechselt werden müssen. Die Wand sei daher zunächst abgeschaltet worden. Die Scheibe werde repariert. (dpa)