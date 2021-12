Mahnwache von Özay Tarim (Verdi) am Freitag am Flughafen Düsseldrof gegen das Unternehmen DSW.

Flughafen Warteschlangen an Weihnachten am Flughafen Düsseldorf?

Düsseldorf. Verdi kritisiert weiter Personalmangel beim Sicherheitsdienstleister DSW. Der lockt Mitarbeiter mit Zusatzurlaub zum Dienst in den Ferien.

Seit dem Vormittag sitzt Özay Tarim in der Düsseldorfer Flughafen-Halle und protestiert. Der Gewerkschaftssekretär, bei Verdi zuständig unter anderem für das Personal der Sicherheitskontrollen, bezeichnet seine mehrstündige Aktion als „Mahnwache“. Mit einem großen Banner prangert Tarim das zuständige Luftsicherheitsunternehmen DSW an, das im Auftrag der Bundespolizei und damit des Bundesinnenministeriums die Sicherheitskontrollen abfliegender Fluggäste vornimmt.

„Arbeitsüberlastung durch Personalmangel“

Dabei ist der Verdi-Mann nicht zimperlich. Er wirft DSW unter anderem „Tricksereien bei Kündigungen“ vor, „Missachtung von Gesetzen, Tarifverträgen und Mitbestimmung“, „Einschüchterung von Beschäftigten“ und „Arbeitsüberlastung durch Personalmangel“ vor.

Tatsächlich sorgt das Unternehmen, das im Sommer 2020 die Aufgabe der Sicherheitskontrolle in Düsseldorf übernommen hat, immer wieder für negative Schlagzeilen, die auch dem Image des Flughafens schaden. So gab es vor allem in Spitzenzeiten (Ferien, Messen) Wartezeiten vor den Sicherheitsschleusen von bis zu einer Stunde und in Einzelfällen noch länger. Fluggäste verpassten ihre Flieger, Flugzeuge wurden absichtlich verspätet, um auf schlangestehende Passagiere möglichst lange zu warten.

Und vom Arbeitsgericht wurde das Unternehmen verpflichtet, während der Kurzarbeit gekündigte Mitarbeiter wieder einzustellen. Eine Revision war nicht zulässig.

Geschäftsführer wurde bereits gefeuert

DSW hatte sich, offenbar aufgrund der Vorfälle und zahlreichen Beschwerden unter anderem von Fluggesellschaften und Flughafen, im Oktober von ihrem Düsseldorfer Geschäftsführer, der für Situation offensichtlich verantwortlich gewesen ist, getrennt und ihn sofort freigestellt. Auch das Bundesinnenministerium kritisierte nach einer Anfrage unserer Redaktion die Situation in Düsseldorf.

Verdi erwartet wieder lange Wartezeiten für Passagiere

Die Gewerkschaft Verdi erwartet für die Weihnachtsferien wieder eine angespannte Situation, Arbeitsüberlastung für die Luftsicherheitsassistenten und damit auch wieder lange Wartezeiten für Fluggäste. Ein Brief von DSW an die Mitarbeiter, der unserer Redaktion vorliegt, dient Verdi als Argument. Darin werden Mitarbeiter, die vom 22. bis 29. Dezember auf einen „regelfreien oder einen bereits genehmigten Urlaubstag verzichten und bereit sind, in diesem Zeitraum einen Frühdienst zu übernehmen, gewähren wir dafür im Jahr 2022 zwei zusätzliche Tage Urlaub“.

Verdi-Mann Özay Tarim befürchtet für die verkehrsreiche Weihnachtszeit ähnliche Probleme wie in den Herbstferien. Auch da hatte DSW Mitarbeiter aus freien Tagen geholt, zusätzliche Mitarbeiter aus Bremen nach Düsseldorf geholt und sogar in Schulung befindliche Personen an die Sicherheitsschleusen geholt. Trotzdem gab es erhebliche Probleme.

DSW hat für Düsseldorf Restrukturierung versprochen

Mit dem Rauswurf seiens Düsseldorfer Geschäftsführers hat DSW eine Restrukturierung angekündigt. Und bereits im Sommer hatte DSW angekündigt, durch neues Personal die Situation zu entschärfen. Das sollte zum Jahreswechsel der Fall sein. DSW sieht sich für den Weihnachtsverkehr nach eigener Aussage „schon sehr gut aufgestellt“. Es will aber mehr Kontrollspuren besetzen als nötig sei, um die Arbeitsbelastung der Mitarbeiter so gering wie möglich zu halten. Daher, so DSW, werde Personal aus freien Tagen oder Urlaub rund um Weihnachten geholt.

