Eis bricht ein: Passanten retten zwei Kinder in Düsseldorf

Düsseldorf Zwei Kinder sind in Düsseldorf auf einer Eisfläche eingebrochen und waren kurzzeitig unter Wasser. Passanten eilten herbei und retteten sie.

Zwei Kinder sind in Düsseldorf auf einer Eisfläche eingebrochen und von Passanten gerettet worden. Wie die Feuerwehr am Sonntag mitteilte, waren die etwa zehn Jahre alten Kinder bei dem Unfall am frühen Abend kurzzeitig mit dem Kopf unter Wasser. Ersthelfer griffen ein, riefen den Notruf und beruhigten die Kinder, so dass es diesen gelang, sich an den Rand der Eisfläche zu bewegen. Dort wurden sie aus dem Wasser gezogen.

Mit einer leichten Unterkühlung und einem großen Schreck kamen die beiden mit Krankenwagen in die Klinik. Die Feuerwehr erinnerte in diesem Zusammenhang daran, dass das Betreten von Eisflächen bei Temperaturen um den Gefrierpunkt riskant und unberechenbar sei. (dpa)

