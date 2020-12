Einsatz in Reisholz: Polizei hebt illegale Spielhölle aus

In der Nacht zum Mittwoch hoben Einsatzkräfte der Polizei Düsseldorf eine illegale Spielhölle im Stadtteil Reisholz – und stellten eine Menge Bargeld sicher.

Eine illegale Spielhölle an der Kappeler Straße im Stadtteil Reisholz ist in der Nacht zu Mittwoch durch Einsatzkräfte der Polizei ausgehoben worden. In der Lokalität trafen die Beamten auf mehrere Dutzend Personen.

Und die hatten einiges auf dem Tisch liegen: Die Polizei sprach von einer mittlere sechsstellige Bargeldsumme, die sichergestellt wurde. Übersetzt sind das rund 500.000 Euro.

Zugriff durch mehrere Einsatzteams

Zivilfahnder hatten zunächst auf einem benachbarten Parkplatz mehrere hochwertige Pkw entdeckt. Mit Unterstützungskräften wurden dann auch kurz darauf deren Räumlichkeiten schlagartig betreten. Die Einsatzteams trafen im Innern auf mehrere Spieltische und zahlreiche Spieler.

Von den anwesenden Zockern wurden die Personalien aufgenommen. Die Räumlichkeiten sind im Nachgang durch Ermittler versiegelt worden.