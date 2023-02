Einigung: Vorerst kein Streik am Flughafen Düsseldorf

Düsseldorf. Der Düsseldorfer Flughafen wird vorerst nicht bestreikt. Verdi habe sich mit der Firma Aviapartner geeinigt. Betroffen sind rund 700 Mitarbeiter.

Der Düsseldorfer Flughafen wird am heutigen Freitag nicht bestreikt. Das bestätigt die Gewerkschaft Verdi nach einer Einigung mit einem privaten Unternehmen. Mit dem Tarifstreit im öffentlichen Dienst hat diese Einigung jedoch nichts zu tun. In diesem Rahmen werde es laut Verdi in den kommenden Wochen zu Streiks in Düsseldorf und Köln kommen.

Verdi: "Streik in Düsseldorf in den kommenden Wochen"

Es gibt eine Einigung mit dem Unternehmen Aviapartner, mit dem Verdi verhandelt hatte. Das bestätigt Marvin Reschinsky, Gewerkschaftssekretär im Bereich Verkehr. "Das ist aber nur bezogen auf Aviapartner", betont er. "Von der laufenden Tarifrunde im öffentlichen Dienst ist das unabhängig." Die Einigung mit Aviapartner betrifft rund 700 Beschäftigte.

Einen Streik in der Bodenabfertigung am Düsseldorfer Flughafen werde es daher heute nicht geben, so Reschinsky weiter. Auch seien weder Düsseldorf, noch Köln/Bonn von den heutigen Streiks im öffentlichen Dienst betroffen. "In den nächsten Wochen ist das aber sehr wahrscheinlich, dass bei der Luftsicherheit und dem öffentlichen Dienst auch in Düsseldorf und Köln gestreikt wird."

Sozialplan nach Tarifvertrag gefordert

Die Lizenz von Aviapartner am Düsseldorfer Flughafen läuft zum 31. März aus. Die drei Nachfolgeunternehmen in der Bodenabfertigung haben angekündigt, einen Großteil der Belegschaft zu übernehmen. Auch kooperiert Aviapartner mit einem Nachfolger, der Firma AAS, um Stellen zu erhalten. Verdi reicht das jedoch nicht. Die Gewerkschaft forderte einen Sozialplan nach Tarifvertrag, der die Beschäftigten im Falle der Kündigung finanziell absichert. Verdi drohte mit einem Streik der Belegschaft.

