Deutsche Post Eine halbe Milliarde Briefe von und nach Düsseldorf in 2019

Düsseldorf/Langenfeld. Nach wie vor sind Zahlen im Briefzentrum 40 in Düsseldorf stabli. Bei den Paketen wurde im vergangenen Jahr sogar ein neuer Rekord verzeichnet.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Eine halbe Milliarde Briefe von und nach Düsseldorf in 2019

Erfolgreiches Jahr für die „Deutsche Post DHL Group“ im Briefzentrum Düsseldorf: Im Kalenderjahr 2019 haben Mitarbeiter im Briefzentrum 40 an der Elisabeth-Selbert-Straße in Langenfeld fast eine halb Milliarde Sendungen bearbeitet. „Die Menschen schreiben nach wie vor gerne Briefe, nicht nur an Weihnachten“, sagt Peter Wünsch, Leiter des Briefzentrums 40, wo alle Briefsendungen von und nach Düsseldorf bearbeitet werden.

Der stärkster Tag im Weihnachtsgeschäft in Düsseldorf war der 3. Dezember. Allein an diesem Tag durchliefen das Briefzentrum knapp drei Millionen Sendungen. Durchschnittlich arbeiten im Briefzentrum 300 Menschen, vor Weihnachten wird die Zahl aufgestockt.

30-prozentiges Wachstum bei großformatigen Sendungen

Ein starkes Wachstum von bundesweit etwa 30 Prozent registriert die Post bei großformatigen Briefsendungen (Warenpost, Maxibriefe, Bücher- und Warensendungen).

Bei den Paket- und Päckchen-Sendungen von uns nach Düsseldorf gab es vergangenen Jahr einen Rekord. Vor allem wegen der steigenden Online-Bestellungen. Eine genaue Zahl konnte die Post nicht nennen, da die Pakete und Päckchen von uns für Düsseldorfer über das Paketzentrum Krefeld abgewickelt werden. (gömi)