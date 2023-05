Düsseldorf: Frauen bei „Einbruchstour“ gestoppt

Düsseldorf. Eine 20- und eine 14-jährige hatten sich in einem Hotel einquartiert, um Diebstähle im Rheinland zu begehen. Eine muss nun in Untersuchungshaft.

Düsseldorfer Fahnder konnten am Mittwoch eine 14-Jährige und eine 20 Jahre alte Frau bei einer „Einbruchstour“ durch das Rheinland auf frischer Tat festnehmen, meldet die Polizei. Ein Ermittlungsrichter ordnete Untersuchungshaft für die junge Frau an.

Hotelzimmer als Diebesquartier

Nach Stand der bisherigen Ermittlungen hatten sich die beiden in ein Hotelzimmer in der Landeshauptstadt eingebucht, um von dort aus Einbrüche im Rheinland zu begehen. Früh gerieten sie dabei allerdings auf den Schirm der Ermittler, weil sie nach einem Einbruch in Neuss als Tatverdächtige identifiziert werden konnten. Bis zu ihrer Festnahme am Mittwoch werden den beiden insgesamt sieben Einbrüche und Einbruchversuche in Köln, Neuss und Düsseldorf vorgeworfen.

Bei der Festnahme des Duos stellten die Beamten entsprechendes Einbruchswerkzeug sicher, so die Düsseldorfer Polizei. Ein Haftrichter ordnete an Christi Himmelfahrt Untersuchungshaft gegen die ältere der beiden an. Die 14-Jährige wurde zunächst wieder entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

