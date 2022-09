Einbrecherin versteckt fast 1000 Euro im BH

Düsseldorf. Polizei schnappt Frauen-Trio in Düsseldorfs Stadtteil Hellerhof auf frischer Tat

Drei Frauen im Alter von 21, 37 und 41 Jahren befinden sich seit vergangenen Sonntag in Untersuchungshaft. Dem Trio wird ein versuchter Einbruch in eine Wohnung am vergangenen Samstag in Hellerhof sowie einen Taschendiebstahl am selben Tag in einem Bus in Benrath vorgeworfen. Dabei wurde ein hoher Bargeldbetrag entwendet, der bei den Beschuldigten gefunden wurde. Die Frauen sind laut Polizei schon wegen Einbrüchen und Taschendiebstählen aufgefallen.

Fast 2000 Euro wurden sichergestellt

Gegen 16.30 Uhr alarmierten Anwohner eines Mehrfamilienhauses an der Osteroder Straße in Hellerhof die Polizei, nachdem sie an ihrer Wohnungstür verdächtige Kratzgeräusche gehört hatten und durch den Türspion drei Frauen beobachtet, die kurze Zeit später das Haus verließen. Mehrere Funkstreifen umstellten umgehend den Gebäudekomplex. Die Zeugen hatten sich in der Zwischenzeit an die Fersen der mutmaßlichen Einbrecherinnen geheftet und gesehen, wie das Trio in einem Nachbarhaus verschwand, wo sie festgenommen werden konnten. Unter der Fußmatte der „Zeugenwohnung“ wurden ein Schraubendreher, ein Rollgabelschlüssel und zwei „Flipper“ gefunden. Bei der späteren Durchsuchungen wurden im BH der 21-Jährigen 950 Euro und in den Handtaschen ihrer Komplizinnen 300 Euro und 770 Euro gefunden.

