Kulinarische Messe Eat and Style – von Genuss bis Design in Düsseldorf

Düsseldorf. Feinschmecker, Genießer und Design-Liebhaber kommen am letzten November-Wochenende bei der Messe Eat and Style in Düsseldorf auf ihre Kosten.

„Eat&style“ will verführen, die Begegnung mit spannenden Themenwelten ermöglichen und vom Genuss bis zum Design Workshops sowie Geschmacksproben anbieten. Zudem werden auf dieser zweitägigen Veranstaltung im Areal Böhler am 27. und 28. November zahlreiche kleine, feine Manufakturmarken ins Blickfeld der Öffentlichkeit gerückt.

Trends und Inspirationen aus der Heimat, kulinarische Klassiker aus aller Welt und endlich wieder persönliche Begegnungen unter „Foodies“ und allen, die Feinschmecker und Genießer werden wollen. An den beiden Tagen im November verführt die eat&style zum Verkosten, Entdecken, Genießen und Erleben. „Genusstrends mit allen Sinnen erleben – das wollen wir den Menschen hier ermöglichen“, erläutert Lena Semmler, Projektleiterin der eat&style. „Workshops und Tastings sind das Herzstück unserer Themenwelten.“ Sie spannen den breiten Bogen von eat bis style: von Kaffeegenuss über Weinexpertise bis zu aktuellem Design und Living-Trends. Wer Lust auf appetitliche Inspirationen hat, wer Expertinnen und Experten über die Schulter schauen oder selbst aktiv werden möchte, sei dann genau richtig im Areal Böhler.

Show-Rösten eines perfekten Kaffees

Wenn „Kaffeebrewda“ Erik Brockholz an der Rösttrommel steht, wird es hocharomatisch, spannend und informativ. Beim Showrösten zeigt der zweifache deutsche Vizeröstmeister und Goldmedaillengewinner der Röstergilde, was den Unterschied zwischen schonenden Verfahren und industrieller Röstung ausmacht und erläutert, warum ein perfekt zubereiteter Kaffee ohne das Engagement der Kaffeebauern in den Anbauländern nicht möglich wäre.

Beim Verkosten stehen acht Kaffeesorten sensorisch auf dem Prüfstand. Nach dem Mahlen der Bohnen schult ein „Schnuppergang“ die Nase, danach kommt der Gaumen zum Einsatz – und darf überraschende Aromen von Schokolade bis Brombeere entdecken. Ein weiteres Highlight: Gäste können nach Anleitung ihren eigenen Kaffee rösten und später zuhause genießen.

Viele praktische Empfehlungen beim Workshop zu ausgesuchten Weinen

Weine kennen und erkennen – auch das lässt sich lernen: Wie schmeckt ein SauvignonBlanc? Welchen Wein serviere ich zum Fisch? Wenn Master of Wine Romana Echensperger aus dem Nähkästchen – oder besser: Weinkeller – plaudert, wächst das Weinwissen mit dem Genuss. In den Wein-Workshops des Hauptsponsors Deutsches Weininstitut können sich die Besucher auf ein abwechslungsreiches Programm mit großen Weinen, Proben und vielen praktischen Empfehlungen freuen.

Eine Brauerei und zwei Kulturen

Schlemmen, Shoppen und (Food)-Trends entdecken, lautet die Devise auf dem Marktplatz, der auch dieses Jahr in Düsseldorf selbstverständlich wieder dabei ist. „Die Metropole am Rhein punktet nicht nur mit einer hochklassigen internationalen Küche, sondern auch mit der traditionellen rheinischen Brauhauskultur – genau dieser Mix passt perfekt zur eat&style, sagt Lena Semmler. Das Beste aus der rheinischen Brauhauskultur Kölns und Düsseldorfs vereint eine kleine Brauerei in Monheim am Rhein – und verbindet mit ihrem süffig-würzigen „költ“ die beiden rivalisierenden Rheinmetropolen. In die obergärige Kreation aus Kölsch und Alt kommen nur die feinsten Zutaten aus beiden Städten.

Lust auf Trends, Stil und Lifestyle in allen Lebensbereichen – das machen die 150 Aussteller auf der Designmesse „blickfang“, die zeitgleich mit der eat&style in der historischen Industrie-Kulisse des Areal Böhler stattfindet. Hier werden ausgewählte Möbel, Mode und Schmuck, gestaltet und gefertigt von unabhängigen europäischen Designschmieden, präsentiert.

Auf das Cliquenticket gibt es Rabatt beim Eintritt

Die Messe eat&style in Verbindung mit der Designmesse blickfang ist am Samstag, 27. November von 11 – 20 Uhr, am Sonntag, 28. November von 11 bis 18 Uhr im Areal Böhler Hansaallee 321 in Düsseldorf zugänglich. Die Digitale KitchenParty findet am ersten Tag, ab 19.30 Uhr statt. Das Vorverkaufs-Tagesticket für eine Person kostet 12 Euro, das so genannte „Cliquenticket“, das für eine Gruppe von vier Personen gilt, kostet für einen Tag 42 Euro. Weitere Infos: eat-and-style.de/duesseldorf

