Düsseldorfs Stadtdechant spricht über Ostern im Krisenmodus

Düsseldorf. Düsseldorfs oberster Katholik Frank Heidkamp spricht über Zustand und Zukunft der Kirche. Auch über Täter und Opfer in den Missbrauchsskandalen.

Ostern 2023. Ein Fest im Krisenmodus. Da will Stadtdechant Frank Heidkamp im Interview mit unserer Redaktion nichts schön reden. Der oberste katholische Geistliche in Düsseldorf hat seinen Optimismus aber dennoch nicht verloren. Ein Gespräch über Zustand und Zukunft der Kirche – und die Bedeutung des Osterfestes.

Herr Pfarrer Heidkamp, die katholische Kirche zeigt sich in keinem guten Zustand. Ich behaupte einmal, als Sie 1985 die Priesterweihe erhielten, hatten Sie nicht vor, irgendwann einmal als Krisenmanager tätig zu sein.

Ich hätte mir nie träumen lassen, dass zu erleben, was ich in den vergangenen paar Jahren mit Kirche erlebt habe. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass man feststellen würde, dass so viele Hauptamtliche in der katholischen Kirche missbrauchen. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass so viele Menschen aus der Kirche austreten. Ich habe das alles selbst anders erlebt: Ich bin in Holthausen groß geworden, habe dort eine tolle Kinder- und Jugendarbeit erfahren, viel Gemeinschaft, viel Miteinander. Ich bin dann aufs Görres-Gymnasium gegangen, und ich bin dort und auch sonst zahlreichen Menschen aus der Kirche begegnet, die mich gefördert haben. Deshalb bin ich auch noch in Kirche, weil ich genau das vermitteln möchte – das Positive. Umso erschrockener bin ich über das, was alles passiert ist. Und über die sich daran anschließende Vertrauens- und Glaubwürdigkeitskrise.

Kirche tut so viel Gutes, sei es die Arbeit in den Zentren plus und in den Gemeinden oder in den Schulen und Kitas dieser Stadt. Für viele Menschen bedeutet sie nach wie vor Halt. Empfinden Sie persönlich keinen Zorn auf diejenigen Menschen in der Kirche, die das alles zunichte machen, indem sie anderen Leid zufügen?

Es sind verschiedene Emotionen: ein unendlicher Zorn darauf, dass es Menschen gibt, die Kindern Leid antun und damit ihr Leben und ihre Seele zerstören. Dass das auch noch in Kirche geschieht – unerträglich. Deshalb bin ich auch der festen Überzeugung, dass solche Personen nicht mehr ihr Amt ausüben können. Dass Priester nicht mehr Priester sein dürfen, dass Bischöfe nicht mehr Bischöfe sein dürfen. Wir treten mit anderen Idealen und Werten an – nämlich für die Menschen da zu sein, für das Leben einzutreten, und, und, und. Deshalb ist das alles auch mit einer großen Traurigkeit verbunden; Weil wir uns im Moment in der Öffentlichkeit nur noch verteidigen müssen; weil wir uns scheinbar nur noch um uns selbst drehen und gar nicht mehr die Menschen im Blick haben. Das kann es nicht sein. Es muss sich etwas verändern.

Was kann Kirche aber tun, aktuell und vielleicht schrittweise, um im wahrsten Wortsinn ihre Glaubwürdigkeit zurück zu erlangen?

Beim Thema Missbrauch etwa dürfen wir uns erstmal nicht nur auf die Täter konzentrieren, sondern auf die Opfer. Dann muss Kirche, wie gesagt, viel konsequenter mit denen umgehen, die anderen Leid zufügen. Und drittens: Wir müssen viel transparenter und offener an die Themen herangehen, die für die Menschen zurzeit wichtig sind. Es hat ja den so genannten Synodalen Weg gegeben. Da ging es um das Thema Macht, um die Rolle der Frau in der Kirche, um das Thema Sexualität und um das Thema Segnung von gleichgeschlechtlichen Paaren. Das sind Themen, denen wir uns stellen müssen. Wichtig ist aber vor allem, den Menschen nah zu sein, auf die Menschen zuzugehen. Sie zu fragen: Was kann ich für Dich tun? Was brauchst Du, um so leben zu können, dass Du zufrieden bist? Das kann dann Einsatz für Nachhaltigkeit sein, für die Bewahrung der Schöpfung. Das kann auch Einsatz für bestimmte Gruppen in unserer Gesellschaft sein, die kaum eine Chance haben. Es gibt nicht immer nur die Patentrezepte, sondern viele Facetten, die Ursprung von kirchlichen Idealen sind.

Sie sind vielbeschäftigt. Sie sind Stadtdechant, leiten die Altstadtpfarre, bald auch noch St. Antonius und Benediktus im Linksrheinischen. Wie wollen Sie das alles schaffen?

Wenn ich abends einschlafe, denke ich manchmal tatsächlich: Bist du denn verrückt, so viel übernehmen zu wollen? Ich hoffe aber, dass ich dies nicht alleine machen werde, sondern mit vielen anderen Menschen zusammen – etwa im Verwaltungsbereich, so dass ich für die Seelsorge noch Zeit habe. Sonst ist das alles nicht möglich.

Es gibt den Vorschlag der katholischen Bistümer und der evangelischen Landeskirche, der mit „ökumenischer Weg“ überschrieben ist. Er beinhaltet, dass Gemeindehäuser und Kirchen gemeinsam genutzt werden sollten. Was halten Sie davon?

Das würde ich sehr begrüßen. Dafür kämpfe ich selbst schon seit einigen Jahren. Ich muss gestehen, dass da die evangelische Kirche zuletzt ideenreicher gewesen ist. Aber letztendlich kommt es darauf an, dass wir gemeinsam diesen Weg gehen. Wenn wir uns als evangelische und katholische Kirche auseinander dividieren lassen, dann verlieren wir etwas. Wir müssen gerade in der nächsten Zeit, in der es überall Einsparungen geben wird, die Gespräche suchen. Damit wir beispielsweise nicht in einem Stadtteil gleichzeitig eine evangelische Kirche, eine katholische Kirche und die entsprechenden Pfarrzentren aufgeben. Wir sollten schauen: Wo können wir weiter vor Ort präsent sein, wo können wir das – unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit – auch gemeinsam tun? Es muss nicht in jedem Stadtteil eine katholische und evangelische Kirche geben.

Zum Schluss: Was ist Ihre Botschaft zu Ostern 2023?

Wir leben in einer Zeit, die die Menschen sehr fordert: Corona – vielleicht überstanden, aber die Nachwirkungen sicher nicht. Dann der Ukraine-Krieg mit all den schrecklichen Bildern; die Flüchtlinge, die zu uns kommen und damit den Krieg hautnah erlebbar machen. Dann die Folgen des Kriegs: die Energiekosten, die immer höher und höher werden. Oder die Klimakrise: Menschen müssen anders leben lernen, auch mit Verzicht. Das kann schnell dazu führen, dass man pessimistisch wird. Dass man sagt, das hat alles keinen Sinn mehr, ich kann hier nichts mehr bewirken. Genau da setzt Ostern an: Wir sind ja manchmal dem Karfreitag näher als dem Osterfest an sich. Jesus Christus überwindet diese Spanne: Aus Karfreitag wird Ostern, aus Sterben und Tod wird Leben, wird Hoffnung. Wir sollten nach vorne schauen. Auch für Kirche ist das wichtig: Wenn wir nicht mehr begeistert oder von einer Botschaft erfüllt sind, wozu sind wir dann noch da? Ostern ist nicht nur ein Fest für zwei Tage, an dem man lecker isst, Ostereier sammelt, einen Familienausflug macht und vielleicht in die Kirche geht, um schöne Musik zu hören – Ostern geht weiter. Ich hoffe, dass viele das spüren, dass nicht Resignation weiterführt, sondern Hoffnung und Zuversicht.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Düsseldorf