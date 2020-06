Düsseldorfs Stadtdechant feiert Fronleichnam auf Rheinturm

Düsseldorf. Die traditionelle Messe auf dem Düsseldorfer Rathausplatz fällt an Fronleichnam wegen Corona aus: Also geht’s für den Stadtdechanten hoch hinaus

Hoch hinaus geht es zu Fronleichnam am Donnerstag. Der designierte Stadtdechant Pfarrer Frank Heidkamp feiert die Heilige Messe zum Hochfest des Leibes und Blutes Christi auf dem Rheinturm. Da in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie alle Prozessionen ausfallen, ist natürlich auch die traditionelle Gottesdienstfeier auf dem Rathausplatz mit anschließender großer Stadtprozession durch die Straßen der Altstadt abgesagt. „Wir haben nach einer Alternative gesucht, zu diesem Hochfest ein Zeichen in der Öffentlichkeit zu setzen, aber keine Menschenansammlung zu verursachen“, so Pfarrer Heidkamp.

Feier auf der Aussichtsplattform des Turms in 168 Metern Höhe

Die Wahl ist auf den Rheinturm gefallen, Wahrzeichen und höchstes Gebäude der Landeshauptstadt. Die Gottesdienstfeier mit dem Allerheiligsten wird auf der Aussichtsplattform des Turms in 168 Metern Höhe gefilmt. So ergeben sich Blicke in alle Richtungen der Stadt. Die Seelsorgebereiche sind durch eingeblendetes Bildmaterial vertreten, die Kirchenmusiker sorgen für die passende musikalische Gestaltung.

Schlusssegen von „ganz oben“

Der sakramentale Schlusssegen, der sonst zum Ende der Fronleichnamsprozession an der St. Josephs-Kapelle gespendet wird, kommt in diesem Jahr dann im wahrsten Sinne des Wortes „von ganz oben“ über die Stadt.

Die Heilige Messe wird an Fronleichnam zur gewohnten Zeit ab 10 Uhr auf dem YouTube-Kanal der Katholischen Kirche in Düsseldorf übertragen. Den Link gibt es auch über die Website www.katholisches-duesseldorf.de und auf Facebook: www.facebook.com/himmelsleuchtenduesseldorf/.