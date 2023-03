Düsseldorfs Rennsportlegende Hugo Schmitz hatte wilde Jahre

Düsseldorf. Der Düsseldorfer Hugo Schmitz ist nicht nur Romanheld – den Biker und Rennfahrer hat es wirklich gegeben. Ein Buch über ihn ist jetzt erschienen.

Hugo Schmitz ist ein Rennfahrer der ersten Stunde. Wer etwas über das facetten- und sehr kurvenreiche Leben des Düsseldorfer Rennfahrers und Bikers, der von 1921 bis 1989 lebte, erfahren möchte, sollte das gerade erschienene Buch mit dem Titel „Hugo“ zur Hand nehmen. Der Autor Wilfried Dieterichs dokumentiert auch eine verhängnisvolle Jagd nach Orden, Ehrenzeichen und Medaillen.

Die Geschichte beginnt in den frühen „Zwanzigern“ des vergangenen Jahrhunderts im Düsseldorfer Stadtteil Derendorf mit einer turbulenten Jugend in unruhigen Zeiten der Weimarer Republik und den verführerischen und oft schlimmen Perspektiven während der Hitler-Diktatur. Verlockungen von Ehre, Ruhm und Heldentum führen durch die finstersten Kriegsjahre, die Schmitz in der berüchtigten SS-Totenkopfdivision mit wenigen Kameraden überstanden und schließlich in amerikanischer Gefangenschaft geläutert abgeschlossen hat.

Seit 1948 in der „ersten Liga“ der Motorrad-Asse

Es geht aber auch um eine Person mit bemerkenswerter Nachkriegskarriere, die 1948 mit einem selbstgebauten Motorrad eine Siegesserie startete. Schmitz war ein Draufgänger, der sogar die Frauen in Scharen an die Pisten lockte. Seit 1948 gehörte er zur „ersten Liga“ der Motorrad-Asse. Er erfand den der Körperhaltung des Fahrers angepassten „Horex-Tank“, im Volksmund nur noch „Büffeltank“ genannt. Diese seit den 50er Jahren unverzichtbare Verbesserung der Zweiradtechnik haben fast alle Motorradmarken bis heute übernommen. Eine Idee, die der Urheber wie weitere seiner Innovationen nie patentieren ließ, die ihm aber ein Vermögen gebracht hätten.

Man kannte Hugo Schmitz als unerbittlichen Perfektionisten und brillanten Organisator, der nichts dem Zufall überlies. Aber er war auch ein eigenwilliger „Paradiesvogel“, der das Kostümieren liebte und seine Tankstellenkunden das ganze Jahr über mit Texaner-Hut,Baumwollhemd und Cowboystiefeln begrüßte. „Er war ein großes Kind“, sagen Freunde und Mitarbeiter, die sich an viele Beispiele erinnern können. Angeblich hatte er eine besondere Schwäche für Blondinen.

2766 Kilometer in knapp 24 Stunden

Dem sportlichen Ehrgeiz ordnete er aber alles unter: 1969, vor dem endgültigen Abschluss seiner Fahrer-Karriere schaffte der dann 48-Jährige auf einer Moto-Guzzi mit seiner Sozia 2766 Kilometer in knapp 24 Stunden, ein ungebrochener Langstrecken-Rekord. In der selbstgewählten Einsamkeit an der nordspanischen Küste endete seine Lebensgeschichte tragisch.

Wer mehr erfahren möchte, sollte sich die spannende Biographie kaufen (Rhein-Mosel-Verlag, 15,90 Euro).

