Düsseldorfs OB sauer über Facebook-Hetze nach Verkehrsunfall

Der erste Pop-up-Radweg für Düsseldorf wurde am 13. Juni eingeweiht.

Düsseldorf. Am Montag gab es in Düsseldorf einen Unfall auf einer Allee, über die einer temporärer Radweg verläuft. Auf Facebook wird dies heftig diskutiert.

Mit Betroffenheit hat Oberbürgermeister Thomas Geisel die Nachricht vom schweren Unfall auf der Cecilienallee am Montag (NRZ berichtete) aufgenommen. Auf der breiten Straße, auf der gerade erst am Samstag der Pop-up-Radweg eröffnet wurde. „Meine Gedanken sind bei den Opfern und deren Angehörigen. Ich wünsche der Frau und dem Kind schnelle und vollständige Genesung“, so Geisel.

OB: Respekt vor den Unfallopfern fehlt

Über die Diskussionen in den sozialen Netzwerken, der Unfall sei Folge des neuen Fahrradweges, bringt den Oberbürgermeister allerdings ziemlich auf die Palme: „Obwohl die Polizei in ihren Ermittlungen zu dem Schluss gekommen ist, dass der Unfall nichts mit der Protected Bike Lane auf der gegenüberliegenden Seite der Cecilienallee zu tun hat, wird nun versucht, dieses tragische Ereignis zu instrumentalisieren, um populistische Politik gegen diese Fahrradspur zu machen“, so der OB. Das sei „zutiefst unanständig und lässt jeglichen Respekt vor den Unfallopfern vermissen. Man kann sicher über diesen Radweg diskutieren, aber bitte anständig“.