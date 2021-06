Düsseldorfs OB Keller: Clubs öffnen gegen illegale Partys

Düsseldorf. Düsseldorfs Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) prescht mit einer Idee vor, um wilde Feiern am Rhein zu verhindern: Er will die Clubs öffnen.

Jedes Wochenende das gleiche Spiel: Die Düsseldorfer Altstadt und die Rheinuferpromenade sind rappelvoll, Coronaregeln werden nicht eingehalten, Feiernde hinterlassen Müll und Dreck.

Um das Problem einzudämmen, prescht Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) mit einer Idee vor: Er fordert das Land NRW auf, Diskos und Clubs zu öffnen – unter strengen Hygieneregeln natürlich. Eigentlich ist eine Öffnung (bei niedrigbleibender Inzidenz) laut Coronaschutzverordnung NRW erst Ende August erlaubt.

„Die Inzidenz ist niedrig, wir können diesen Schritt jetzt ins Auge fassen“, sagte Keller am Dienstag. Viele Clubs hätten ohnehin längst Lüftungs- und Filteranlagen eingebaut. Zudem seien Test-Konzepte gut vorstellbar.

Wilde Party im Freien, weil Clubs geschlossen sind

In seinem Brief an das Land schildert der Oberbürgermeister, dass „vor allem junge Menschen besonders an den Wochenenden in die Innenstadt drängen, um zu feiern. Viele tun dies im Freien, da Clubs und Diskotheken geschlossen sind.“ Das sei vor allem bei gutem Wetter so. Er fürchte, dass sich die Probleme in den Sommerferien verstetigen – wenn nicht sogar schlimmer werden.

In den vergangenen Wochen hatte es immer wieder Polizeieinsätze wegen ausufernder illegaler Partys gegeben, etwa in Münster oder Köln.

Auch Dehoga fordert Öffnung von Diskos und Clubs

Auch der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) stimmt in Kellers Forderung ein: "Wir können in unseren Clubs und Diskotheken schon jetzt mit entsprechenden Konzepten eine sichere Umgebung gestalten, damit sich die Lage an anderen Orten entspannt. Wir müssen nicht bis Ende August warten", betont Haakon Herbst, Regionalpräsident im Dehoga NRW. Feiern in kontrolliertem Rahmen sei definitiv sicherer als unkontrolliert privat.

