Düsseldorf. Um 0.14 Uhr in der Silvester-Nacht wurde in Kaiserswerth das erste Düsseldorfer Baby des Jahres geboren.

Düsseldorfs Neujahrs-Baby heißt Amalia

Amalia Glinz wurde am 1. Januar um 0.14 Uhr im Florence-Nightingale-Krankenaus in Kaiserswerth geboren. Damit ist sie das erste Baby, das im neuen Jahr in Düsseldorf zur Welt gekommen ist. Die Eltern Sarvenaz Shams Azad (33) und Alexander Glinz (39) freuen sich sehr und wurden von Hebamme Johanna Eltzner und Oberärztin Dr. Carolin Syree beglückwünscht.

3150 Kinder wurden 2019 in Kaiserswerth geboren

So wie Sarvenaz Shams Azad haben sich im vergangenen Jahr 3054 Frauen dafür entschieden, ihre Babys im Krankenhaus der Kaiserswerther Diakonie zur Welt zu bringen. Insgesamt wurden in der Klinik im Norden Düsseldorfs 3150 Kinder geboren: darunter sind 85 Zwillingspaare sowie fünfmal Drillinge. „Noch nie haben in einem Düsseldorfer Krankenhaus 3000 Babys das Licht der Welt erblickt“, sagte gestern Dr. Holger Stiller, Vorstand der Kaiserswerther Diakonie und Krankenhausdirektor. „Dass wir ein solches Ereignis hier im Florence-Nightingale-Krankenhaus feiern dürfen, erfüllt uns mit Stolz und viel Freude. Die Geburtenzahl in unserer Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe ist seit zehn Jahren kontinuierlich gestiegen. Das zeigt, dass werdende Eltern uns vertrauen und dass unsere familienfreundliche und individuelle Geburtshilfe zahlreich angenommen wird.“

Klinik ist vor sechs Jahren in Neubau gezogen

2014 bezog die Klinik einen modernen Neubau mit sechs Kreißsälen, zwei OP-Sälen ausschließlich für Kaiserschnitte, zwei geräumigen Wehenzimmern und einem separaten Überwachungsraum für Mutter und Kind nach einem Kaiserschnitt. Direkt nebenan, nur durch eine Tür getrennt, befindet sich seit November 2017 die Kinderintensivstation.