Düsseldorfs Narren müssen wohl auf Fernsehsitzung verzichten

Düsseldorf. NRW hat sich mit den Karnevalsverbänden darauf geeinigt, auf Sitzungen zu verzichten. Das hat Folgen für die Düsseldorfer Fernsehsitzung.

Die Düsseldorfer Karnevalisten müssen wohl komplett auf Prinzenpaarkürung und Fernsehsitzung in der Stadthalle verzichten. „Es ist zwar kein Verbot, sondern eine Bitte, aber sie lässt wenig Spielraum“, sagt Hans-Peter Suchand, seines Zeichens Sprecher des Comitee Düsseldorfer Carneval (CC).

Digitaler Austausch mit der Landesregierung

Er meint damit die Empfehlung von NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU), Massenveranstaltungen im kommenden Frühjahr selbst unter 2G-Bedingungen zu unterlassen. Wüst sagte dies am Dienstag während eines digitalen Austausches mit den Karnevalsverbänden, an dem auch die Düsseldorfer teilgenommen hatten. „Sicherheit und Gesundheit haben oberste Priorität“, ließ sich Wüst zitieren.

Prinzenpaarkürung und ARD-Fernsehsitzung waren für den 6. Januar ab 18 Uhr in der Stadthalle an der Düsseldorfer Messe geplant. Beides war bereits im November geplant gewesen, aber aufgrund der Corona-Lage verschoben worden. Das CC will sich am Mittwoch detailliert äußern.

