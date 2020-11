Mittelstandspräsident Ohoven stirbt bei Unfall in Düsseldorf

Düsseldorf. Mario Ohoven (74) ist tot. Der Präsident des Bundesverbands der mittelständischen Wirtschaft starb bei einem Unfall auf der A44 in Düsseldorf.

Trauer um den aus Düsseldorf stammenden Mittelstandspräsidenten Mario Ohoven. Der 74-Jährige kam am Samstag bei einem Verkehrsunfall am auf der A 44 ums Leben: Laut Bericht der Autobahnpolizei war er mit einem Bentley auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Aachen unterwegs gewesen, als er aus ungeklärter Ursache zwischen Tunnel Reichswaldallee und dem Kreuz Düsseldorf-Nord die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.

Ohoven verstarb noch an der Unfallstelle

Der Wagen kollidierte dann mit der linken Schutzplanke und dem Fundament einer Schilderbrücke. Trotz medizinischer Versorgung verstarb Ohoven noch an der Unfallstelle.

Die Weggefährten des Düsseldorfers sind bestürzt. In einer Mitteilung des Bundesverbandes mittelständische Wirtschaft (BVMW) heißt es: „Wir verneigen uns in respektvoller Dankbarkeit vor seinem unvergleichlichen Lebenswerk. Mario Ohoven hat in zwei Jahrzehnten den BVMW zu dem führenden Mittelstandsverband in Deutschland mit 340 Geschäftsstellen und 60 eigenen Auslandsbüros geformt.“