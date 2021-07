Wie die italienischen Fans in den EM-Stadien, glauben auch die Italienerin Düsseldorf an einen Titelgewinn ihrer „Squadra Azzurra“.

Europameisterschafts-Finale Düsseldorfs Italiener glauben an die Azzurri

Düsseldorf. Vor allem in Düsseldorf-Gerresheim, aber eben nicht nur dort, fiebert die Community dem EM-Finale entgegen.

Die Düsseldorfer Italiener fiebern dem EM-Finale ihrer Mannschaft gegen England entgegen. Ob sich Italien bereits auf tieffliegende englische Schwalben im Strafraum vorbereitet habe, konnte unserer Redaktion zwar keiner erklären. Aber man glaubt an einen Sieg der „Squadra Azzurra“. Vor allem in Düsseldorfs „Klein-Italien“ rund um die Heyestraße geht morgen die Post ab, wenn Hunderte in Kneipen, auf Gehwegen und Straßen feiern. Polizei und städtischer Ordnungsdienst sind gerüstet. Sie hatten Dienstagabend die Heyestraße wegen zu euphorisch feiernder italienischer Fans sperren müssen. Nach dem Sieg gegen Spanien wurde Pyrotechnik gezündet, die Außengastronomie musste geschlossen werden.

Titel mehr als verdient

Für Giuseppe Saitta etwa, Düsseldorfer Star-Gastronom mit Restaurants in Oberkassel und Niederkassel, ist ganz klar: „Italien wird Europameister. Diese Mannschaft ist eine absolute Einheit, auf und neben dem Platz. Sie zeigt: Wenn man zusammenhält, kann man alles erreichen.“ Saitta, der früher selbst als Abwehrspieler in Düsseldorf bei Alemannia 08 und beim DSC 99 kickte, glaubt zudem, dass der Titel für seine Italiener „nach dem bisherigen Turnierverlauf mehr als verdient“ wäre.

Aberglaube und Grillabend

Vorsichtiger äußert sich Friseur Giancarlo Decuzzi vom Lo Studio Milano an der Benderstraße in Gerresheim: „Für Mannschaften, die mir am Herzen liegen, gebe ich keine Tipps ab. Da bin ich abergläubig.“ Diese gelte für die Fortuna und Italien. Er hofft aber, dass sein Land es schaffen wird. Giancarlo schaut mit Papa, seinen Brüdern und den Cousins: „Dazu wird gegrillt.“

Nico Dragano, Professor für medizinische Soziologie an der Uniklinik, ist Halbitaliener. „Mein Papa kommt aus Italien und hat dafür gesorgt, dass wir fanatische Fußballanhänger werden“, sagt Dragano, der durch Studien zu soziologischen Folgen der Corona-Pandemie bundesweit bekannt geworden ist. Was das Finale betrifft, sei er aber (noch) nicht nervös. „Die Mannschaft hat bisher super gespielt, um die muss sich niemand Sorgen machen. Ich tippe 1:0 für Italien, Tor noch mal durch Chiesa.“

Englischer Heimvorteil

Etwas zurückhaltender äußert sich auch Carmine Genovese, Inhaber des Restaurants „Trattoria Terranova“ an der Heyestraße in Gerresheim: „Es wird schwer, weil die Engländer zu Hause spielen“, sagt er und ist sicher, dass auch Deutschland gegen England gewonnen hätte, wäre nicht der englische Heimvorteil gewesen. Sein Restaurant derweil ist für Sonntag komplett ausgebucht. Man wolle jedoch einen entspannten Abend haben. „Nur Essen, Trinken und das Spiel anschauen.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Düsseldorf