Düsseldorf. Trotz Coronavirus: Sowohl im Dome in Düsseldorf als auch in der Mitsubishihalle und im Zakk soll das Programm wie geplant stattfinden.

Den Empfehlungen von Gesundheitsminister Spahn angesichts zunehmender Coronavirus-Infektionen zum Trotz bleibt die städtische Tochter D’Live bei der Durchführung ihrer Veranstaltungen. So soll etwa eine Zusatzshow im Rather Dome am 28. März zu den „3 Fragezeichen“ oder auch das Rockkonzert von Papa Roach in der Mitsubishihalle am kommenden Samstag nach jetzigem Stand statt finden.

„Wir als Betreiber beobachten die aktuelle Lage sehr genau und tauschen uns in regelmäßigen Abständen mit den zuständigen Gesundheitsbehörden, den Kollegen aus den umliegenden NRW-Veranstaltungsstätten sowie unseren Veranstaltern und Kunden aus“, so Hallenmanager Michael Brill. Nach derzeitigem Stand läge aber noch keine behördliche Anweisung vor, den Veranstaltungsbetrieb einzuschränken oder einzustellen. „Solange eine behördliche Anweisung nicht vorliegt, ist es nicht im Ermessen des Hallenbetreibers, eine Veranstaltung abzusagen.“

Handeln nach den Empfehlungen des Robert Koch-Instituts

Ansonsten handelt D’Live nach den Empfehlungen des Robert Koch-Instituts: Die Frequenz der regelmäßigen Reinigung von Oberflächen, vor allem im Bereich der Sanitäranlagen, werde während Veranstaltungszeiten sowie zu Auf- und Abbauzeiten erhöht. Zudem seien die Spielstätten mit zusätzlichen Desinfektionsmittelspendern ausgestattet. Brill: „Sollten während Veranstaltungen Verdachtsfälle auftreten, sind in den Veranstaltungsstätten alle räumlichen und organisatorischen Vorkehrungen getroffen, um sofortige Isolationsmaßnahmen zu ergreifen.“

Auch das Zakk bleibt bei der Durchführung seiner kommenden Events – seien es Konzerte, Lesungen oder Wochenendpartys. „Bis auf weiteres“, wie Zakk-Sprecherin Heike Billhardt-Precht betont. Allerdings scheint das Zakk-Publikum wenig panisch zu sein. „Wir hatten am Wochenende eine Techno-Veranstaltung. Da hatten wir das Haus voll.“

Keine Absicht für eine Verschiebung der Messe Interpack

Während die Messe Düsseldorf zuletzt noch einige Veranstaltungen abgesagt hatte, gibt es aktuell für die Messe Interpack im kommenden Mai „keine Absicht für eine Verschiebung“, erklärte am Montag ein Sprecher. (wapp)