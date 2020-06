Düsseldorfer Umweltschützer eröffnen Fundsachen-Archiv

Plastikgegenstände, die Düsseldorfer Umweltschützer am Rheinufer fanden. Sie zeigen, dass sich Plastikmüll aus nach Jahrzehnten kaum zersetzt. Die Fundstücke aus dem Blockblocks-Archiv sollen auch in Schulen gezeigt werden, um auf die Gefahren durch Plastikmüll aufmerksam zu machen.

Düsseldorf. Pillendosen aus den 30ern,Salben aus dem Krieg: Umweltschützer finden am Düsseldorfer Rheinufer oft skurrile Dinge, die nun in ein Archiv kommen.

Anfang Mai kürzlich bezog die Umweltschutzorganisation „Blockblocks Rhein Cleanup“, bekannt für ihre monatlichen Müllsammelaktionen am Düsseldorf Rheinufer, ein Büro auf dem Areal Böhler. Von hier werden aber nicht nur weitere Cleanups organisiert. Derzeit entsteht hier auch ein Archiv der ganz besonderen Art. Denn was sich in den letzten zwei Jahren an Fundstücken vom Rheinufer angesammelt hat, hält nun ebenfalls Einzug in die neuen Räumlichkeiten.

Pillendosen aus den Dreißiger- bis Fünfzigerjahren

„Das meiste, was wir am Rheinufer zusammentragen, ist tatsächlich Müll, der in der Natur großen Schaden anrichtet“, erklärt Holger Reschke, der bei „Blockblocks“ die Archivierung der Fundstücke übernimmt. „Doch einiges ist zum Teil so skurril oder alt, dass eine genaue Betrachtung lohnt.“ So konnten bei den Cleanups zum Teil auch historische Verpackungen zusammengetragen werden.

„Eine Spülmittelflasche aus den 60er Jahren, eine Salbenflasche aus dem zweiten Weltkrieg oder eine Kunststoffdose für Pillen gegen Seekrankheit, die sich auf die 30er bis 50er Jahre zurückdatieren lässt. das ist eben nicht nur einfach Müll, sondern auch ein mahnendes Beispiel dafür, wie lange Plastik in unserer Umwelt verbleibt“, erklärt Reschke. Viele Produkte oder Hersteller der Uferfunde gibt es inzwischen gar nicht mehr und so erfordere es oft einiges an Recherchen, um herauszufinden, wo sie einmal produziert wurden.

Alte Verpackungen fallen auf

„Es ist manchmal gar nicht so einfach, die besonderen Funde auf Anhieb vom restlichen Müll zu unterscheiden“ berichtet Victoria Blocksdorf, Gründerin der Organisation. Als ehemalige Grafik-Designerin kann sie nun ihr Knowhow oft zur Einordnung der Müllfunde nutzen. „In meinem Job habe ich mich natürlich viele Jahre mit Verpackungsdesign und Typographie beschäftigt, da sticht mir eine für unsere Zeit außergewöhnliche Schrift oder auch Verpackungsform schnell ins Auge.“ Manchmal zeigen sich aber auch erst beim Säubern der Fundstücke im Nachhinein Hinweise, Prägungen oder Drucke, die bei der Bestimmung von Alter und Herkunft helfen.

Archiv soll auch in Schulen gezeigt werden

Die zum Teil 60 oder 70 Jahre alten Müllfunde werden zu Relikten einer längst vergangenen Zeit, die in der Natur noch für weitere Jahrzehnte und Jahrhunderte zur Gefahr geworden wären. Eine erschreckende Vorstellung. Daher sollen zukünftig die Fundstücke aus dem „Blockblocks Archiv“ hauptsächlich dazu dienen, bei Messen, Workshops oder in Schulen aufzuzeigen, dass Plastik in der Natur nicht einfach verschwindet, sondern gerade in unseren Gewässern für lange Zeit zum Teil des globalen Plastikmüllproblems wird.