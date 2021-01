Düsseldorfer Theater feiert Jubiläum mitten im Lockdown

Düsseldorf Am Montag wird das Capitol 25 Jahre alt. Das Haus hat mit Home-Office und Kurzarbeit zu kämpfen. Doch der Leiter gibt sich kämpferisch.

Das größte Theater der Stadt hat Geburtstag: Am Montag, 19. Januar, wird das Capitol-Theater Düsseldorf 25 Jahre alt. Gefeiert wird vorerst nur virtuell, während das Team um Theaterleiter Henning Pillekamp auf die Wiederaufnahme des Spielbetriebs wartet.

Am 19. Januar 1996 öffnete das Capitol-Theater, das an der Erkrather Straße direkt neben dem Tanzhaus NRW und vom Hauptbahnhof aus in nur fünf Gehminuten gut erreichbar liegt, mit der Premiere des Kult-Musicals „Grease“ die Türen und ist seither fester Bestandteil der Düsseldorfer Kulturlandschaft. Mit Stücken wie „Rent“ und „Cabaret“ in den späten 90ern bis hin zur Welturaufführung des Kerkeling-Kult-Musicals „Kein Pardon“ oder der Deutschlandpremiere von „Shrek“ wurde das Capitol schnell zum Publikumsmagneten. Im Laufe der Jahre hat sich das Angebot kontinuierlich erweitert: So treten auf der Capitol-Bühne unter anderem zahlreiche Künstler aus der Comedy-Szene auf.

Fast ein ganzes Jahr Stillstand

Heute sieht der Alltag anders aus. 25 Jahre nach der Eröffnung sind die Türen des Capitols vorerst geschlossen, die Auswirkungen des Lockdowns sind an der Erkrather Straße voll zu spüren: „Von den 25 Theaterjahren haben wir nun fast ein ganzes Jahr im Stillstand und ohne jegliche Einnahmen verbracht. Dass wir unser Jubiläum in Form von Home-Office und Kurzarbeit feiern würden, hätte sich im Hochbetrieb vor der Pandemie ganz sicher niemand von uns vorstellen können“, so Theaterleiter Pillekamp.

Laufende Kosten für den Betrieb fallen weiterhin an und werden aktuell durch keine Förderung oder Unterstützung ausgeglichen. Wann mit den ersten Einnahmen durch Vorstellungen wieder zu rechnen ist, sei unklar. Sämtliche Termine wurden inzwischen bereits mehrfach verschoben, große Tourneeproduktionen wie die „Rocky Horror Show“ etwa stehen nicht vor dem Jahr 2022 auf dem Plan.

Erste Termine schon für Ende März im Verkauf

Erste neue Termine des „Quatsch Comedy Club“ sind nun für Ende März im Verkauf. Das könnte knapp werden. Und da das Haus mittlerweile überwiegend an externe Veranstalter vermietet wird, seien für jede Terminverschiebung neue Gespräche und Prüfungen notwendig, heißt es vom Capitol. Die kurzen Geltungszeiträume der jeweiligen Coronaschutz-Verordnung würden dieses Vorgehen noch erschweren.

Theaterleiter Pillekamp hofft auf treue Gäste

Doch Henning Pillekamp hofft, dass die Gäste dem Theater treu bleiben. Auch in Zeiten der Corona-Krise. Um das Jubiläum trotzdem zu zelebrieren, wird es im Januar diverse Aktionen auf dem Social Media-Kanal des Theaters geben: Auf www.instagram.com/capitoltheaterduesseldorf erwartet die User ein bunter Mix aus Rückblicken, Glückwünschen und Verlosungen.