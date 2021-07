Düsseldorfer Straße gesperrt nach Unfall mit zwei Verletzten

Düsseldorf. Zwei Autos fuhren in einer Kurve der Bergischen Landstraße (B 7) frontal zusammen. Mehr als zwei Stunden war die Straße gesperrt.

Ein Unfall auf der Bergischen Landstraße im Düsseldorfer Stadtteil Ludenberg, bei dem zwei Menschen verletzt wurden, sorgte Donnerstag für erhebliche Verkehrsbehinderungen in den beiden östlichen Stadtteilen Ludenberg und Gerresheim. Bei dem Unfall sind in der Kurve der Bergischen Landstraße im Bereich am Gallberg zwei Autos frontal kollidiert.

Nach Angaben der Polizei fuhr gegen 7.30 Uhr ein 63 Jahre alter Mann mit seinem Mercedes die Bergische Landstraße bergauf in Richtung Hubbelrath, als zur selben Zeit eine 54-Jährige mit ihrem Skoda auf der Bergischen Landstraße in Richtung Gerresheim unterwegs war. „Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierten die beiden Fahrzeuge in dem Kurvenbereich am Gallberg frontal miteinander“, so die Polizei. Die 54 Jahre alte Frau wurde so schwer verletzt, dass sie in eine Klinik gebracht werden musste. Der 63-Jährige kam leicht verletzt in ein Krankenhaus.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Bergische Landstraße bis etwa 9.45 Uhr in beiden Richtungen voll gesperrt. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abschleppt werden.

Autos mussten auf Fahrbahn wenden

Auf der Bergischen Landstraße, als Bundesstraße eine der Düsseldorfer Haupteinfallstraße aus Richtung Mettmann und A 3 kommend, bildete sich ein langer Stau. Die Autofahrer mussten wenden und dann über Hubbelrath und Erkrath nach Düsseldorf fahren. Viele Fahrer waren allerdings verärgert darüber, dass sie sich ungehindert im Kriechtempo Richtung Unfallstelle staute und sie erst dann kurz vor der Unfallstelle von einem Motorradpolizisten aufgefordert wurden, umzudrehen. Das ist aufgrund der zweispurigen Straße nicht immer einfach gewesen und und forderte Geschick beim Drehen auf der Fahrbahn von Lkw-Fahrern. „Warum“, so fragte ein Autofahrer, „wurde der Verkehr nicht zwei oder drei Kilometer vorher umgeleitet?“

