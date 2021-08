Düsseldorfer SPD-Abgeordneter lobt Olaf Scholz

Andreas Rimkus, SPD-Bundestagsabgeordneter aus Düsseldorf, glaubt an ein gutes Abschneiden seiner Partei bei der Bundestagswahl.

Düsseldorf. Der SPD-Bundestagabgeordnete Andreas Rimkus aus Düsseldorf ist beeindruckt seines Parteifreundes. Die Umfragen sprechen bisher für Scholz.

Der Bundestagswahlkampf nimmt langsam an Fahrt auf. Viele Menschen schauen interessiert auf die Trends und Prognosen. Ein Kandidat schneidet bei der Frage nach dem nächsten Bundeskanzler derzeit besser ab als die beiden Konkurrenten. Wenn die Bundesbürger das Regierungsoberhaupt direkt wählen könnten, liegt in den meisten Umfragen Olaf Scholz vorne – mit mindestens drei Prozent vor Annalena Baerbock und noch einmal mit Abstand vor Armin Laschet.

„Ein richtiger Staatsmann“

Andreas Rimkus, der Bundestagsabgeordnete der SPD in Düsseldorf bewertet diese positive Nachricht für den Kandidaten seiner Partei als eine Reaktion auf die Politik des derzeitigen Finanzministers. „Er hat sehr viel richtig gemacht, und das haben die Menschen beobachtet und erkannt“, sagt Rimkus, der selbst auch gerne wieder im September in den Bundestag einziehen möchte. Seine Chancen dazu stehen sicherlich dann besser, wenn Olaf Scholz die aus Rimkus-Sicht großartige Politik weiter verfolgt. „Olaf Scholz macht nicht die Fehler seiner Konkurrenten, er ist ein richtiger Staatsmann, der mit seiner Politik zur Mindestbesteuerung auch international sehr an Ansehen gewonnen hat“, sagt Rimkus über seinen Parteigenossen.

Expertise und Progressivität

Scholz sei kein Kanzlerkandidat, der rumflippt, alle würden von seiner Art und seinen politischen Fähigkeiten profitieren. In der SPD sorge er quasi mit seiner progressiven Art für die Klammer um alle Interessen in der Partei und überzeugt nach außen mit seiner Expertise in Sachen Klima, Wirtschaft und der Fähigkeit, sich auf der internationalen Bühne zu bewegen.

Verwahrlosungsbremse ist gefragt

„Für manchen kommt er vielleicht zu dröge rüber“, sagt Rimkus. „Aber er ist vielmehr in der Lage, auch in schwierigen Phasen die notwendige Ruhe auszustrahlen und den Menschen damit eine Sicherheit zu geben und für Vertrauen zu stehen. Er sei es gewesen, der den Opfern der Flutwasser-Katastrophe einen Trost in dieser schwierigen zeit geben konnte. „Er hat die klare Aussage getroffen, was wir mit Geld dort heilen können, werden wir tun.“

Rimkus glaubt, dass auch die Partei von der Beliebtheit von Olaf Scholz profitiert. „Zwei, bis drei Prozent fehlen der SPD, damit das besser noch aussieht“, sagt er. Das Ergebnis könnte sich dann am Ende positiv präsentieren, glaubt Rimkus, der sich auch für den Wahlkampf in Düsseldorf durch die gute Position von Scholz Vorteile erhofft. „Wir brauchen uns in der Stadt jedenfalls nicht verstecken“, meint er und stimmt Scholz zu, dass das Land eher eine Verwahrlosungs- als eine Schuldenbremse benötigen würde.

Rimkus will wieder in den Bundestag

Vor allem der besondere Umgang von Scholz mit den Menschen beeindruckt den Düsseldorfer Politiker. „Unserem Kanzlerkandidat geht es um den Respekt vor der Lebensleistung der Menschen“, sagt Rimkus. „Da ist es egal, aus welchem Umfeld sie stammen, welches Geschlecht sie haben oder welche Orientierung.“

Die Basics stehen für Andreas Rimkus wie für Olaf Scholz im Mittelpunkt. Ob das für beide reicht, wird sich im September zeigen. Rimkus selbst hofft natürlich auf ein weiteres Mandat für den Deutschen Bundestag bei der Wahl im September. Doch ideal sind die Aussichten nicht. Schließlich bekam Rimkus als Letzter der NRW-Landesliste ein Mandat, nachdem er in seinem Wahlkreis verloren hatte. Nun steht der Düsseldorfer zwei Plätze schlechter und nur große Optimisten glauben, dass die SPD besser abschneidet als vor vier Jahren.

