Düsseldorfer sind jetzt schneller auf den Straßen unterwegs

Düsseldorf. Wegen der Corona-Krise sind weniger Autos auf den Straßen unterwegs. Das verleitet zu schnellerem Fahren, so Auswertungen der Stadt Düsseldorf.

Nach Erkenntnis der städtischen Verkehrsüberwachung in Düsseldorf laden die derzeit weniger befahrenen Straßen zum schnellen Fahren ein. Vergleichsmessungen vor und nach dem sogenannten Lockdown im Rahmen der Corona-Krise haben zum Beispiel an der Fischerstraße gezeigt, dass die Anzahl der dort festgestellten und eingeleiteten Ordnungswidrigkeitenverfahren im Wochenvergleich von 875 auf 1150 angestiegen sind. Daneben haben sich an dieser Stelle die Bußgeldverfahren für gravierende Geschwindigkeitsverstöße mehr als verdoppelt, so die Stadt am Mittwoch.

Hohe Zahl an schweren Verstößen im Rheinufertunnel

Eine ähnliche alarmierende Entwicklung ist an den Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen im Rheinufertunnel zu verzeichnen. Dort ist zwar im Wochenvergleich ein Rückgang der eingeleiteten Ordnungswidrigkeitenverfahren von 3701 auf 2309 Fälle zu erkennen, allerdings ist der Anteil der gravierenden Verkehrsverstöße nahezu identisch.

Achtung: Führerschein ist schneller futsch

„Vor dem Hintergrund, dass die Hauptunfallursache in der Innenstadt nach wie vor nicht angepasste oder überhöhte Geschwindigkeit ist, wird die Verkehrsüberwachung des Ordnungsamtes weiter konsequent kontrollieren“, betonte Ordnungsdezernent Christian Zaum. Dabei sollte jeder Verkehrsteilnehmer wissen, dass ein neuer Bußgeldkatalog gilt. Der führt bereits ab einer Geschwindigkeitsüberschreitung von innerorts 21 Stundenkilometern zu einem Führerscheinentzug von einem Monat, einem Punkteeintrag und 80 Euro Bußgeld.