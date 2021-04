Düsseldorfer Roma feiern und gedenken

Düsseldorf. In einer Festwoche ab 8. April erinnert der Düsseldorfer Verein Carmen an 50 Jahre Einsatz für Bürgerrechte und die Opfer des Nationalsozialismus

Der Düsseldorfer Roma-Verein Carmen lädt von Donnerstag, 8. April, bis Sonntag, 11. April, zu einer Festwoche ein – aus doppeltem Anlass: Am 8. April ist der 50. Jahrestag der Bürgerrechtsbewegung der Roma. Denn genau ein halbes Jahrhundert zuvor, am 8. April 1971, fand in London der erste Welt-Roma-Kongress statt, auf dem Vertreter aus neun Staaten insbesondere gesellschaftliche Fragen und die Diskriminierung der Roma diskutierten. Zugleich wird jedes Jahr am 8. April auch der Internationale Tag der Roma begangen.

„Aufgrund der Pandemie veranstalten wir unsere Termine weitgehend online“, sagt Peter Rummel vom Verein Carmen. Unter freiem Himmel und öffentlich findet am Samstag, 10. April, von 14 bis 16 Uhr allein das Gedenken an deportierte und ermordete Düsseldorfer Sinti und Roma in Lierenfeld statt. „An unserem Versammlungsort ist ausreichend Platz, um alle Corona-Regeln einzuhalten“, so Rummel.

Erinnerung an Nazi-Verbrechen

Treffpunkt ist an diesem Tag ab 13.30 Uhr die Gedenktafel am Höherweg/Ecke Posener Straße – sie erinnert an das Internierungslager, in dem die Nationalsozialisten mehr als 200 Düsseldorfer Sinti und Roma festsetzten. Peter Rummel: „Sie wurden dort von 1939 bis 1940 interniert, dann deportiert und zum großen Teil ermordet. Unser Verein Carmen will die Erinnerung an die unselige Zeit mit der Hoffnung auf die Zukunft verbinden. Deshalb möchten wir an diesem Ort ein Haus der Erinnerung und der Kultur errichten.“

Gäste und Redner der Gedenkveranstaltung sind unter anderem die Lierenfelder Bezirksbürgermeisterin Dagmar von Dahlen, Katarina Kabata, stellvertretende Vorsitzende des Düsseldorfer Integrationsrats und Emran Elmazi vom Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma. Der Schauspieler Nedjo Osman wird Texte eines Überlebenden der Konzentrationslager vortragen.

Den Abschluss der Festwoche bildet ein feierlicher Online-Ausklang am Sonntag, 11. April, von 13 bis 17 Uhr. Darin werden auch die Ergebnisse der Veranstaltungen präsentiert.

Rita Süssmuth spricht Grußwort

Für die Online-Veranstaltungen der Festwoche hat der Verein Carmen unter anderem Mitwirkende aus der Landes- und Bundespolitik gewonnen: Am Donnerstag, 8. April, um 14.05 Uhr spricht die frühere Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth ein Grußwort.

An der dann folgenden Podiumsdiskussion (14.15 Uhr) zu Stand und Perspektiven der gesellschaftlichen Teilhabe der Roma und Sinti in Nordrhein-Westfalen beteiligen sich etwa NRW-Staatssekretärin Serap Güler, Susanne Blasberg-Bense vom NRW-Ministerium für Schule und Bildung sowie Roman Franz, Vorsitzender des NRW-Verbands Deutscher Sinti und Roma.

Zum Thema „Politische Teilhabe der Roma – Dialog mit der Bundespolitik“ am Freitag, 9. April, von 10 bis 12 Uhr diskutieren die integrationspolitischen Sprecher der Bundestagsfraktionen der SPD, Dr. Karamba Diaby, der Grünen, Filiz Polat, und der Linken, Gökay Akbulut. Für die Roma und Sinti sprechen Carmen-Vorsitzender Sami Dzemailovski und Emran Elmazi, Bildungsreferent des Kultur- und Dokumentationszentrums Deutscher Sinti und Roma.

Das Projekt wird vom Bund gefördert

Den Online-Kulturabend am selben Tag von 18 bis 21 Uhr gestalten der Schauspieler Nedjo Osman und junge Mitglieder des Wuppertaler Vereins Roma-Musik-Talente.

Weitere Details zu den Veranstaltungen sowie den Link zur Teilnahme erhalten Interessierte, wenn sie sich unter Info@carmen-ev.eu anmelden. Die Festwoche steigt im Rahmen des Projekts „Empowerment für Roma – EmpoR“.

Das Projekt wird durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des Programms „Demokratie leben!“ und der Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“ gefördert.