Rheinkirmes: Alle wichtigen Infos zur Düsseldorfer Kirmes

Düsseldorf. Die Rheinkirmes ist nach der Corona-Pause zurück. 2022 gibt es 20 neue Fahrgeschäfte. Welche Termine wichtig sind und wann das Feuerwerk steigt.

Besucher der traditionellen Düsseldorfer Rheinkirmes können sich in diesem Jahr auf neue Fahrgeschäfte freuen. Nach der zweijährigen Corona-Pause kommen rund 20 neue Attraktionen zu einem der größten Volksfeste in NRW, darunter Fahrgeschäfte und gastronomische Angebote. Die Kirmes auf der Oberkasseler Rheinhalbinsel findet vom 15. bis 24. Juli 2022 statt.

Wann hat die Düsseldorfer Rheinkirmes geöffnet?

Montags bis donnerstags von 14 Uhr bis 0 Uhr

Freitags von 14 Uhr bis 2 Uhr

Samstags von 12 Uhr bis 2 Uhr

Sonntags von 11 Uhr bis 0 Uhr

Thomas König, Architekt der Düsseldorfer Rheinkirmes verspricht den Besuchern eine „Kirmes de luxe. Die Menschen sehnen sich nach Unterhaltung, wie wir an anderen Volksfesten schon ablesen konnten“, sagte König bei der Programmvorstellung. Dementsprechend rechnen oder hoffen die Veranstalter auf viele Besucher. Normalerweise kommen bis zu vier Millionen Besucher zu dem Volksfest.

Welche Fahrgeschäfte sind bei der Düsseldorfer Rheinkirmes?

Rund 300 Aussteller aus dem In- und Ausland werden in diesem Jahr erwartet. Darunter sind die Klassiker wie „Die wilde Maus XXL“, Oscar Bruchs Riesenrad und die „Alpina Bahn“ sowie der „Höllenblitz“, die größte Indoor-Achterbahn der Welt. Ebenfalls aufgebaut wird „Hangover - The Tower“, der mit 85 Meter immer noch höchste transportabel Freefall-Turm weltweit und das 65 Meter hohe „Infinity“ mit drei um 360 Grad schwingenden Gondeln.

Rund 300 Aussteller aus dem In- und Ausland werden in diesem Jahr bei der Düsseldorfer Rheinkirmes erwartet. Darunter ist auch der Klassiker „Die wilde Maus XXL“. Foto: Oliver Auster / dpa

Welche Neuigkeiten erwarten die Besucher der Düsseldorfer Rheinkirmes 2022?

Neben den Klassikern können die Besucher in diesem Jahr erstmals in ein Virtual-Reality-Fahrgeschäft namens „Dr. Archibald“ einsteigen. Der 90 Meter hohe „Bayern Tower“ bietet den Fahrgästen eine Aussicht auf die Landeshauptstadt am Rhein. Die Attraktion „Escape - Flight of Fear“ feiert in diesem Jahr auf der Rheinkirmes ihre Weltpremiere. Das Fahrgeschäft mit seinen vielen Drehungen und schnellen Richtungswechseln befindet sich laut den Veranstaltern aktuell noch in der Endphase der Konstruktion.

Welche Brauereien sind mit Festzelten auf der Düsseldorfer Rheinkirmes?

Neben den bekannten Düsseldorfer Hausbrauereien Zum Schlüssel und Schumacher ist zum ersten Mal die Brauerei Gulasch auf der Rheinkirmes vertreten. Weil sie zu wenig Personal haben, werden einige Festzelte der Altbier-Brauereien in diesem Jahr aber kleiner sein. Erstmalig nicht dabei sein wird die Brauerei Frankenheim. Im Schützenzelt wird, wie schon 2019 „Füchschen“ ausgeschenkt.

Wird der Kirmesbesuch durch Inflation und Energiekrise teurer?

Durch Inflation und Mangel sind zurzeit auch Bratwürste, Zucker für die Watte, Papier für Lose, Sicherheitspersonal und auch Zutaten für Alt-Bier teurer. Dass das 0,25-Glas in manchem Festzelt erstmals die 3 Euro-Marke knackt, sorgte jüngst in sozialen Netzwerken für Aufruhr.

Die Kirmesleute wollten ihre “, erklärte der 1. Vorsitzende des Schaustellerverbands, Oliver Wilmering. Die Preiserhöhungen lägen für Fahrgeschäfte im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit teilweise zum Beispiel bei 50 Cent. „Es soll alles so volkstümlich wie möglich bleiben“, sagte Wilmering der Nachrichtenagentur dpa.

Was den Energieverbrauch angeht, hatten die Stadtwerke den Stromverbrauch mit 800.000 Kilowattstunden für zehn Tage veranschlagt. Das entspreche der Menge, die 250 Familien im Jahr an Strom benötigten. Zu aktuellen Verbräuchen könne man wegen der langen Pause keine Angaben machen, sagte eine Sprecherin der Stadtwerke. Gespeist werden soll die Kirmes wie seit Jahren mit Ökostrom.

Tatsächlich beleuchten die meisten Schausteller ihre Fahrgeschäfte inzwischen mit LED, die weniger Energie verbrauchen als klassische Glühbirnen. So leuchten alleine am „Bayern-Tower“ laut der Betreiberfirma Kaiser mehrere Tausend LED-Lampen. Der Antrieb des XXL-Kettenkarussells sei besonders energieeffizient. Was am Ende tatsächlich an Stromkosten auf die Schausteller zukommt, wissen sie nicht.

Das sind die wichtigen Termine auf der Rheinkirmes



Der Pink Monday am Kirmes-Montag (18. Juli) ist traditionell für die LGBT-Szene reserviert - und meistens einer der am besten besuchten Tage.

(18. Juli) ist traditionell für die LGBT-Szene reserviert - und meistens einer der am besten besuchten Tage. Das große Kirmes-Feuerwerk findet am letzten Kirmes-Freitag, in diesem Jahr also am 22. Juli statt. Da an diesem Abend die Fortuna ihr erstes Zweitliga-Heimspiel hat, startet das Feuerwerk erst um 23 Uhr - damit sollen die Besucherströme entzerrt werden. Während des 25-minütigen Feuerwerks sind die Rheinkniebrücke und die Oberkasseler Brücke gesperrt.

findet am letzten Kirmes-Freitag, in diesem Jahr also am 22. Juli statt. Da an diesem Abend die Fortuna ihr erstes Zweitliga-Heimspiel hat, startet das Feuerwerk erst um 23 Uhr - damit sollen die Besucherströme entzerrt werden. Während des 25-minütigen Feuerwerks sind die Rheinkniebrücke und die Oberkasseler Brücke gesperrt. Sehenswert ist auch der „Historische Festzug” am Sonntagnachmittag (17. Juli). Dann ziehen mehr als 3000 uniformierte Schützen, Musikkapellen, Pferdegespanne und Kutschen durch die Stadt.

Das Sicherheitskonzept der Kirmes ist in diesem Jahr analog zu 2019, jedoch sollen mehr Security-Kräfte im Einsatz sein. Auch die Polizei wird während der Kirmes verstärkt in den Abendstunden, am Wochenende und in der Altstadt Präsenz zeigen. Hygiene- und Corona-Vorschriften soll es keine geben, sofern die nicht gesetzlich vorgegeben sind.

Um die Orientierung und Koordination bei Notfalleinsätzen zu verbessern, bekommen die Budengassen Straßennamen und die Buden Hausnummern.

Wie kommt man am besten zur Rheinkirmes?

Mit dem Auto zur Düsseldorfer Rheinkirmes zu fahren, ist keine gute Idee. In Oberkassel aber auch der Düsseldorfer Innenstadt ist die Parkplatzsuche sehr schwierig. Am besten fährt man mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Rheinkirmes. Das ist dank des 9-Euro-Tickets auch noch sehr günstig. Direkt an der Kirmes in Oberkassel liegt die Bahn-Haltestelle Luegplatz.

Vom Düsseldorfer Hauptbahnhof fahren die Linien U70, U74, U75, U76 und die U77 direkt hin. Oder Sie steigen bereits eine Haltestelle früher an der Tonhalle aus. Beim Fußmarsch über die Oberkasseler Brücke hat man einen schönen Überblick über den ganzen Rummel.

Fährt die Kirmesfähre von der Düsseldorfer Altstadt nach Oberkassel?

Leider nein. Hans Schäfer, Betreiber der Fähre, muss den Betrieb „schweren Herzens“ absagen. Grund: Ein benötigter Ponton ist nicht zu beschaffen. Zudem, so Schäfer, habe die relativ späte Entscheidung für die Durchführung der Kirmes dazu geführt, dass die Vorbereitungszeit sehr eng gewesen sei, was insbesondere für das Thema Personal gelte. Schäfer: „Es gibt niemanden, der die Absage mehr bedauert als ich, wir haben uns nach der Corona-Zeit auch auf den mit dem Kirmes-Engagement verbundenen Umsatz gefreut.

