Düsseldorfer Rheinbahn nimmt wieder Normalbetrieb auf

Düsseldorf. Ab 27. April werden wieder alle Busse und Straßenbahnen des Düsseldorfer Verkehrsunternehmens fahren. Die Fahrgäste sollen Masken tragen.

Mit Blick auf die in dieser Woche bekannt gegebenen Maßnahmen der Landesregierung im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie, insbesondere zur schrittweisen Wiederaufnahme des Schulbetriebes, hat die Düsseldorfer Rheinbahn mit der Stadt Düsseldorf entschieden, ab Montag, 27. April, den Normalbetrieb wieder aufzunehmen. Wegen der Corona-Pandemie galt bisher ein Samstag-Fahrplan.

Service-Kräfte sollen Einstieg regeln

„Weiterhin hat die Gesundheit unserer Fahrgäste und Mitarbeiter höchste Priorität“, betont Vorstandsvorsitzender und Arbeitsdirektor Klaus Klar am Freitagabend. „Ergänzend zu den bisherigen Maßnahmen wie dem Schließen des Fahrereinstiegs, dem Einstellen des Ticketverkaufs beim Fahrer oder den Schutzfolien in Bussen werden wir an hoch frequentierten Haltepunkten den Einstieg durch Service-Mitarbeiter begleiten, so dass in unseren Fahrzeugen genug Platz bleibt, um den Mindestabstand einzuhalten.“

Denn Abstand zu halten sei entscheidend zum Schutz vor einer möglichen Ansteckung, das möchten man auch bei der Nutzung der Busse und Bahnen der Rheinbahn sicherstellen – dafür werden die Fahrgäste auch weiterhin um Umsicht und Unterstützung gebeten. Klar: „Bitte halten Sie in unseren Fahrzeugen Abstand und tragen Sie einen Mund-Nasen-Schutz oder nutzen Sie provisorisch einen Schal oder ein Halstuch, um Mund und Nase zu bedecken.“

Durchsagen zum richtigen Verhalten wird es geben

In den Fahrzeugen der Rheinbahn wird über Aushänge sowie über Durchsagen auf die wichtigen Verhaltensregeln zum Schutz vor einer möglichen Ansteckung mit dem Coronavirus hingewiesen. Klaus Klar: „Ich möchte mich ausdrücklich bei allen Rheinbahn-Kunden bedanken, die sich in diesen Zeiten besonnen und verantwortungsbewusst verhalten, wenn sie mit uns fahren. Ihre Unterstützung hilft uns und ganz besonders unseren Mitarbeitern, die jeden Tag dafür sorgen, dass wir fahren!“