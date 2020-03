Düsseldorfer Rheinbahn fährt Fahrgast-Rekord ein

Düsseldorf. 230 Millionen Fahrgäste wurden vergangenes Jahr mit den Bussen und Bahnen des Düsseldorfer Unternehmens befördert – so viele wie noch nie.

Die Rheinbahn hat vergangenes Jahr einen Fahrgast-Rekord eingefahren: 230 Millionen Fahrgäste hat das Düsseldorfer Nahverkehrsunternehmen befördert, das sind rund fünf Millionen mehr als noch ein Jahr zuvor. Das Verkehrsunternehmen sieht sich damit mit der im September vorgestellten Strategie auf dem richtigen Weg. Danach wird das Unternehmen konsequent aus Kundensicht aufgestellt.

„Wir haben die Weichen richtig gestellt“

Klaus Klar freut sich als Vorstandsvorsitzender über den Passagierrekord der Rheinbahn. Foto: Pascal Bruns / Rheinbahn

„Die positive Entwicklung der Fahrgastzahlen 2019 zeigt, dass wir die Weichen richtig gestellt haben“, so das Unternehmen am Dienstag. Vor allem Firmen Tickets und das Young-Ticket-Plus hatten mit jeweils fast zwei Millionen Kunden einen großen Anteil an dem Fahrgast-Wachstum. „Wir arbeiten intensiv an Verbesserungen für unsere Fahrgäste. Und das hat sich mit dem nun erzielten Fahrgast-Rekordhoch gelohnt“, sagt Klaus Klar, Vorstandsvorsitzender und Arbeitsdirektor der Rheinbahn. „Diesen deutlichen Aufwärtstrend wollen wir auch 2020 fortsetzen: Taktverdichtungen und Taktausweitungen verbessern das Angebot für unsere Fahrgäste nochmals. Zudem haben wir unsere Kilometerleistung um vier Prozent erhöht – von 44 Millionen auf 45,7 Millionen“, so Klar. „Unsere 1,7 Millionen Zusatzkilometer entsprechen rund 40 Erdumrundungen.“

„Wir sind die erste Wahl“

Als Arbeitsdirektor wolle er sich für diese starke Entwicklung auch ausdrücklich bei der Rheinbahn-Mannschaft bedanken. „Wir setzen die Strategie der Rheinbahn konsequent um und sind auf dem richtigen Weg, erste Wahl für Mobilität in und um Düsseldorf zu werden.“

Auch der Aufsichtsratsvorsitzende der Rheinbahn, der Düsseldorfer Oberbürgermeister Thomas Geisel, freut sich: „Das Fahrgastwachstum hat sich zuletzt beschleunigt und auch für 2020 wird ein weiterer Anstieg prognostiziert. Das zeigt: Wir sind auf gutem Wege, den sogenannten Modal Split zu Gunsten effizienter Verkehrsmittel, allen voran Bus und Bahn, zu drehen.“ Damit sorge die Rheinbahn dafür, dass Düsseldorf mobil bleibt und nicht im Stau stecken bleibe. Geisel betonte: „Gleichzeitig leistet die Rheinbahn einen wichtigen Beitrag zur Erreichung unserer Klima- und Luftreinhaltungsziele und damit zur Lebensqualität in der wachsenden Wirtschaftsmetropole Düsseldorf.“