Düsseldorfer protestierten gegen schlechte Bezahlung im OGS

Düsseldorf. Unterstützung erhielten sie von Düsseldorfs SPD-Chef Oliver Schreiber, er ein landesweites Ganztagsgesetzt mit verbindlichen Standards fordert.

Honorarkräfte des Offenen Ganztags (OGS) haben am Dienstagmorgen vor der Paul-Klee-Schule in der Stadtmitte auf ihre schlechte Bezahlung aufmerksam gemacht. Ziel ihres lautstarken Protests, ist die aktuelle Landesregierung, die sie für die prekären Arbeitsbedingungen in der Verantwortung sehen.

Gehalt pro Unterrichtsstunde unter dem Mindestlohn

In Düsseldorf werden pro Schuljahr rund 850 Honorarkräfte für OGS-Angebote unter Vertrag genommen. Der Honorarsatz für ihre Tätigkeit wurde seit Einführung vor knapp 20 Jahren nicht mehr angehoben. Er liegt zwischen 9 bis 28 Euro pro Unterrichtsstunde und damit nach Abzug aller Abgaben teilweise unter dem Mindestlohn.

Angestoßen hat den Protest der Musiker Helmut Vuckovic, der als Honorarkraft an insgesamt 10 Grundschulen musikalische Bildung leistet. „Wir fordern höhere Stundensätze und feste Stellen mit Tariflöhnen, von denen man auch in Düsseldorf leben kann.“

Unterstützung von SPD-Chef Oliver Schreiber

Unterstützt wurde der Protest am Dienstag von SPD-Chef Oliver Schreiber, der derzeit für den Landtag kandidiert und die Kundgebung angemeldet hat: „Das Angebot ist für viele Familien unverzichtbar. Es braucht verbindliche Standards, die wir mit einem Ganztagsgesetz landesweit absichern wollen.“

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) weist seit langem auf die prekäre Situation im OGS hin. „Es geht auch am Nachmittag um Bildungsarbeit und nicht um Aufpassen und Verwahren der Kinder. Das muss sich auch in fester Anstellung, tariflicher Bezahlung und Fortbildungsmöglichkeiten widerspiegeln“, so GEW-Vorsitzende Sylvia Burkert.

Fehlendes Landesausführungsgesetz

Rund 330.000 Kinder besuchen in NRW den OGS an Grundschulen. Das Angebot besteht landesweit an rund 90 Prozent aller Schulen. Ein „Landesausführungsgesetz“ für den OGS fehlt bislang und damit eine verlässliche Finanzierungsgrundlage sowie gesetzliche Vorgaben zu Gruppengrößen, Personalschlüsseln und Qualität.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Düsseldorf