Corona: Düsseldorfer Promis werben fürs Maskentragen

Düsseldorf. Mit der Aktion „ImmerMitMaske“ will die Düsseldorfer Stadtgesellschaft an die eigene Verantwortung erinnern. Bisher 760 Anzeigen wegen Verstößen.

In Düsseldorf haben sich erneut 92 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Damit steigt die Zahl der Menschen, bei denen seit März der Virus diagnostiziert wurde auf 9638. Aktuell sind noch 840 Personen infiziert, 66 weniger als am Dienstag. Dennoch gibt es in der Stadt einen weiteren Corona-Toten. Insgesamt sind nun so 91 Menschen dadurch gestorben. Die Inzidenz jedoch ist weiter fallend und liegt derzeit bei 128,2. Am Dienstag lag sie noch bei 136,1.

Kommunikationsagentur startet Kampagne

Damit die Inzidenz weiter sinkt und sich am besten keiner mehr mit Corona infiziert, hat die Düsseldorfer Kommunikationsagentur Castenow gemeinsam mit Partnern und Unterstützern die Kampagne „#ImmerMITMaske“ aufgelegt. An rund 700 Stellen im Stadtgebiet werden bekannte Düsseldorfer Gesichter wie der Wagenbauer Jacques Tilly, Fortuna-Kicker Rouwen Hennings, Intendantin des „düsseldorf festivals“ Christiane Oxenfort und Hoppeditz Tom Bauer auf Plakaten und digitalen Flächen zu sehen sein mit dem Spruch „Ich trage auch Maske freiwillig – und Sie?“. „Das ist eine einfache, klare Botschaft, die jeder versteht“, so Dieter Castenow, der durch die prominente Unterstützung darauf hofft, dass die Botschaft gerade auch über Social Media weitergetragen wird. Denn auch einige Clips wurden für die Kampagne, die einen fünfstelligen Betrag gekostet hat, gedreht.

Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) unterstützt ebenfalls die Kampagne. „Masketragen hilft dabei das Infektionsgeschehen zu verlangsamen und die Infektionen einzudämmen“, so der OB. Daher appelliert er an jeden Bürger, „Maske zu tragen, wo immer es möglich ist“, auch wenn es keine rechtliche Verpflichtung gibt. Zuvor war Keller mit der Anordnung gescheitert, dass fast überall im Stadtgebiet Maske getragen werden sollte. Das Verwaltungsgericht Düsseldorf hatte die stadtweite Maskenpflicht als rechtswidrig eingestuft, die Stadt musste in ihrer Allgemeinverfügung nachbessern. Nun also der Appell an die Vernunft der Bürger.

Bürger sind in der Verantwortung

Unterstützt wird die Kampagne auch von Düsseldorf Tourismus. „Die Kampagne kommt zum richtigen Zeitpunkt. Wir wollen die Bürger damit dazu bewegen, selbst Verantwortung zu übernehmen“, so Geschäftsführer Frank Schrader. Auch Ströer Media, die digitale Screens etwa am Hauptbahnhof betreiben, ist mit von der Partie. „Wir können so viele Menschen mit der Botschaft erreichen“, so Geschäftsführer Hermann Meyersick. Gleichzeitig sei dieses Medium flexibel, „wir können Botschaften auch anpassen“.

Wie wichtig das Maskentragen ist, zeigt sich eben auch belebten Orten – wie etwa den Bahnhöfen. Dort gibt es immer wieder Kontrollen durch die Polizei, die dafür durchaus viel Zuspruch der Bürger erfährt. Dennoch kommt es immer wieder zu Verstößen gegen die Maskenpflicht. Bisher wurden 760 Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. „Dies entspricht einer Forderungshöhe von zurzeit 71.131 Euro. Davon wurden bisher 31.809 Euro bezahlt“, so ein Stadtsprecher. Die weiteren Verfahren sind noch nicht abgeschlossen. Rund 250 Verwarnungen gab es allein im Bereich des Hauptbahnhofes.