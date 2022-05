Medien Düsseldorfer Presseamtschefin geht in Mutterschutz

Düsseldorf. Kerstin Jäckel-Engstfeld und der Grünen-Politiker Stefan Engstfeld werden im Sommer Eltern. Journalist Nils Mertens übernimmt Presseamt.

Kerstin Jäckel-Engstfeld, mit dem grünen Landtagskandidaten Stefan Engstfeld verheiratet, sieht Mutterfreuden entgegen. Deshalb wird die frühere Bild-Journalistin die Leitung des städtischen Amtes für Kommunikation „für rund zwei Jahre“, wie es in einer Pressemitteilung der Stadt heißt, in andere Hände geben. Der Düsseldorfer Journalist Nils Mertens (40) soll temporär in die Rolle des Presseamtschef schlüpfen und kommissarischer Stadtsprecher werden. Er übernimmt diese Aufgaben während des Mutterschutzes und der Elternzeit von Kerstin Jäckel-Engstfeld.

Es wird ein Junge

Mertens soll sein Amt zum nächstmöglichen Zeitpunkt antreten. Er ist in Düsseldorf aufgewachsen. Er war mehr als fünfeinhalb Jahre als festangestellter Reporter für die Bild am Sonntag im In- und Ausland unterwegs. Seit Dezember 2020 ist er der verantwortliche Redakteur und Blattmacher der Bild Düsseldorf.

Kerstin Jäckel-Engstfeld und Stefan Engstfeld erwarten diesen Sommer einen Jungen. Zum einen freue ich mich auf den anstehenden Familienzuwachs und eine ganze neue Aufgabe“, so Jäckel-Engstfeld zur NRZ. „Zum anderen werde ich die vertrauensvolle und stets wertschätzende Arbeit mit dem Oberbürgermeister und den Kolleginnen und Kollegen vermissen.“

