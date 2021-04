Düsseldorfer Polizei stoppt Autorennen auf Brücke

Düsseldorf. Die Polizei in Düsseldorf hat ein Autorennen auf der Oberkasseler Brücke gestoppt. Die Fahrzeuge wurden noch vor Ort beschlagnahmt.

Rennen fahren darf man auf dem Nürburgring, nicht aber auf der Oberkasseler Brücke. Beamte der Polizeiwache Stadtmitte zogen am Mittwochabend (18.45 Uhr) zwei Raser bei einer Geschwindigkeitskontrolle auf der Oberkasseler Brücke aus dem Verkehr.

Tempo 93 statt 50

Zur Tatzeit kontrollierten die Polizisten am Luegplatz das Tempo der Verkehrsteilnehmer, die auf der Brücke in Richtung Oberkassel unterwegs waren, als ihnen die beiden Männer im Sportwagen mit eingeschaltetem Warnblinklicht entgegen rasten. Bereits am Anfang der Brücke war der 32-Jährige in seinem Porsche bei maximal erlaubten 50 Stundenkilometern mit Tempo 93 unterwegs. Etwa auf gleicher Höhe befand sich zu diesem Zeitpunkt der 34-Jährige in seinem Audi R8. Auch noch nach der erfolgten Geschwindigkeitsmessung beschleunigten die Wagen stark, wechselten mehrfach die Fahrstreifen und versuchten augenscheinlich, sich gegenseitig und andere Verkehrsteilnehmer zu überholen. Am Luegplatz/Ecke Kaiser-Friedrich-Ring endete die riskante und rücksichtslose Fahrt.

Gegen die beiden Männer wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Die Fahrzeuge wurden noch vor Ort beschlagnahmt.