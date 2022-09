Düsseldorfer Polizei schnappt Serieneinbrecher

Düsseldorf. DNA-Spuren an den Tatorten führten zur Festnahme des 34-Jährigen, dem 23 Wohnungseinbruchsdiebstähle vorgeworfen werden.

Die Düsseldorfer Polizei hat einen 34-Jährigen gefasst, dem derzeit 23 Wohnungseinbruchsdiebstähle vorgeworfen werden. Der Täter, der nicht nur in Düsseldorf, sondern auch in den Kreisen Neuss und Mettmann sowie im Oberbergischen Kreis und in Remscheid agierte, wurde anhand von an den Tatorten gesicherten DNA-Spuren überführt. Der Serieneinbrecher wurde an seiner Wohnanschrift im Oberbergischen Kreis festgenommen und befindet sich aktuell in Untersuchungshaft.

Schaden von insgesamt 140.000 Euro

Der Einbrecher, der bei seinen Diebestouren insbesondere auf Bargeld, Schmuck, Elektronikgeräte, Armbanduhren und Bekleidung aus war, verursachte einen finanziellen Schaden von rund 140.000 Euro. Ob der 34-Jährige noch für die Begehung weiterer Einbruchdiebstähle in der Region in Frage kommt, ist laut Polizei Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

