Düsseldorfer Polizei erwischt Einbrecher auf frischer Tat

Düsseldorf. Einem aufmerksamen Nachbarn ist es zu verdanken, dass die Polizei Düsseldorf zwei Einbrecher auf frischer Tat schnappen konnte.

Der Polizei ist es gelungen, in der Nacht zu Dienstag zwei mutmaßliche Büro-Einbrecher auf frischer Tat festzunehmen.

Wie die Polizei mitteilt, hatte ein 57-jähriger Anwohner von seinem Balkon aus beobachtet, wie sich zwei dunkle Gestalten an der Eingangstür einer Immobilien-Firma an der Hauptstraße in Benrath zu schaffen machten.

Verdächtige einschlägig vorbestraft

Geistesgegenwärtig wählte er den Notruf. Die alarmierten Streifenteams der Polizeiwache Wersten waren laut Polizei schnell vor Ort und konnten in und am Bürogebäude zwei Männer stellen, die auch entsprechendes Tatwerkzeug mit sich führten. Die 63 und 53 Jahre alten Männer aus Mazedonien wurden vorläufig festgenommen und sollen jetzt einem Haftrichter vorgeführt werden. Beide sind einschlägig vorbestraft.