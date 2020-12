Düsseldorfer Obdachlosenhilfe verstärkt Einsatz im Lockdown

Düsseldorf Während fast überall das Leben still steht, kümmern sich Streetworker darum, dass die Schwächsten nicht auf der Strecke bleiben.

Die Corona-Pandemie und die Lockdowns erschwerten auch und besonders für obdachlosen Menschen in Düsseldorf das Leben. Hilfsangebote sind mitunter eingeschränkt und Plätze in Notschlafstellen reduziert. Gemeinnützige Organisationen wie der Verein „Flingern mobil“ setzen daher auf verstärkten Einsatz.

Das dazu gehörige Streetwork-Café „Mobilé“ auf der Charlottenstraße hat seine Öffnungszeiten weiterhin verlängert, um die Hilfsangebote aufrecht zu erhalten. „Hier bekommen unsere Klienten warme Mahlzeiten und können sich von Sozialarbeitern beraten lassen. Wir helfen den Leuten vor allem mit Angelegenheiten wie dem Arbeitsamt oder dem Gericht“, erklärt Streetworker Marvin Wirringa. „Gerade verteilen wir auch Lunchpakete und Hygieneartikel auf der Straße, mit dem Lastenrad oder zu Fuß. Auch sauberes Spritzbesteck bekommen die Leute hier.“

600 Menschen pro Jahr nutzen das Angebot

Coronabedingt dürfen derzeit jedoch nur sechs Personen für 20 Minuten auf einmal in das Café. Persönliche Beratungsgespräche in Rechtsfragen und zur Unterstützung der Kommunikation mit Ämtern finden daher auch über die Öffnungszeiten hinaus am Telefon statt, wie Flingern mobil mitteilt. Über das Jahr verteilt nutzen rund 600 einzelne Menschen die Angebote des Café „Mobilé“.

Desweiteren haben die Sozialarbeiter ihre Präsenz auf den Straßen und auf öffentlichen Plätzen im Düsseldorfer Stadtgebiet erhöht. Mit dabei ist auch immer eine Tasche mit Taschentüchern, Spritzbesteck und Masken. „Viele Menschen verstehen nicht, warum wir den Konsumenten Spritzbesteck geben“, sagt Wirringa. „Dazu muss man wissen, dass Drogensüchtige so oder so konsumieren. Und wenn sie keine frische Spritze haben, dann kann es sein, dass bereits benutzte Spritzen genommen werden. Das führt zu Infektionen. Dabei sind die Folgen von dem unreinen Heroin, das gespritzt wird, sowieso schon schlimm genug. Nur rund zehn Prozent von dem Stoff, der auf der Straße verkauft wird, ist reines Heroin. Der Rest sind alle möglichen Streckmittel, bis zu Rattengift. Wir betreiben also Schadensbegrenzung“, berichtet der Streetworker.

Heroin ist am Hauptbahnhof das größte Problem

Auf der Tour geht es dann zu den Platten, dort wo die Klienten von Flingern mobil am meisten sind. An der Bendemannstraße nahe des Straßenstrichs an der Charlottenstraße vor der Diamorphinambulanz, am Worringer Platz, in deren Nähe auch die Drogenhilfe ist, am Bertha-von-Suttner-Platz, manchmal auch am Mintropplatz oder am Oberbilker Markt und vor der Notschlafstelle am Stresemannplatz. „Bei der Szene am Hauptbahnhof haben wir es vor allem mit Heroin zu tun“, sagt Wirringa. „In der Altstadt sind es eher Alkohol oder Partydrogen.“ Man behandele die Menschen jedoch nicht als Suchtkranke, sondern in erster Linie als Menschen. „Wir akzeptieren jeden so wie er ist. Die Sucht ist eine Krankheit und kann in Folge von Einschränkungen, die eventuell durch die Sucht ausgelöst werden, zu einer Behinderung werden“, so Wirringa.

Ein besonderes Problem während Corona: Die Abstände. „Es ist wichtig, sich auf einer Augenhöhe mit den Leuten zu unterhalten. So kann man eine Vertrauensbasis aufbauen. Das größte Problem mit den Coronaregeln für uns war es, den Klienten zu erklären, dass wir nicht Abstand halten, weil wir uns vor ihnen ekeln“, sagt Marvin Wirringa. „Die meisten Menschen geben ihnen ja eh schon dieses Gefühl. Das war nicht gut für die Vertrauensbasis. Die Einhaltung der Abstandsregeln ist aber auch heute nicht immer leicht. Sie halten oft keinen Abstand, weil sie nicht daran denken. Deswegen habe ich Weihnachten auch allein verbracht, um kein Risiko einzugehen.“

Tour findet immer zu den gleichen Zeiten statt

Die Tour der Streetworker findet zu immer gleichen Zeiten statt. „Das ist gut für die Leute, dass wir zu festen Zeiten zu den Platten kommen. So wissen sie, dass jemand kommt, wenn sie Hilfe brauchen“, erklärt der Streetworker. Und jemanden, der Hilfe braucht, trifft man immer wieder mal. „Es kann sein, dass man acht Mal zu einem Ort kommt und es ist alles okay. Aber beim neunten Mal braucht dann vielleicht doch jemand etwas. Und dann wissen die Leute, wann jemand kommt, den sie ansprechen können“, so Wirringa. „Es ist gut, dass wir so viele gute Hilfsangebote in der Stadt haben, vor allem niedrigschwellige. Die Hilfsorganisationen sind hier sehr gut untereinander vernetzt und helfen sich gegenseitig.“

Diese gut vernetzte Hilfe können die Menschen auf der Straße besonders in diesen schwierigen Zeiten gut gebrauchen.