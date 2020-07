Düsseldorfer OB rechtfertigt sich für Video bei Unterstützer

In einem Brief an die Düsseldorfer SPD-Mitglieder und seine Unterstützer rechtfertigt der Düsseldorfer Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD) die Zusammenarbeit der Stadt mit Skandal-Rapper Farid Bang.

Düsseldorf. Thomas Geisel rechtfertigt sich für den umstrittenen Videodreh mit dem Skandal-Rapper Farid Bang. Und er räumt Versäumnis ein.

Bisher hatte Thomas Geisel das umstrittene Video mit Skandal-Rapper Farid Bang gerechtfertigt. Und auch den Musiker in Schutz genommen, der in der Vergangenheit durch antisemitische, frauenverachtendende und homophobe Texte aufgefallen ist. Für Geisel keine Hindernisse für den Dreh. Bang habe ja seine Einstellung geändert, wie Geisel in Gesprächen mit ihm festgestellt habe.

Dann ist eine Grenze überschritten

Am Freitag schwenkte der Oberbürgermeister zurück. Zumindest teilweise. In einem Brief an die Düsseldorfer SPD-Mitglieder und seine Unterstützer im Wahlkampf schreibt er: „Eines ist klar: Wenn Frauen, wenn Schwule und Lesben verhöhnt und verachtet werden, ist eine Grenze überschritten, die nicht überschritten werden darf, wenn das gesellschaftliche Miteinander in einer so vielfältigen und heterogenen Stadtgesellschaft wie der in Düsseldorf funktionieren soll.“ Geisel, der gerade in der homosexuellen Gemeinschaft der Stadt hoch angesehen ist, bezieht sich damit auf Reaktionen, die derartige Textzeilen in den Songs von Farid Bang, ausgelöst haben: „Mir wurde sehr deutlich, dass viele Frauen und viele Mitglieder der Queer-Community nicht nur keinerlei Verständnis für meine Entscheidung haben, sondern regelrecht entsetzt und zum Teil auch persönlich getroffen und verletzt sind.“

Offensichtlich nicht gründlich genug recherchiert

Dies könne er mit Blick auf manche wirklich empörende Äußerung, die ihm bekannt geworden sind, „sehr gut verstehen“. Und: „Das tut mir leid und im Nachhinein gesehen mache ich mir natürlich den Vorwurf, diesen Aspekt offensichtlich nicht gründlich genug recherchiert und im Gespräch mit Farid Bang nicht deutlicher zur Sprache gebracht zu haben.“ Geisel betonte, dass Düsseldorf vielfältig ist und nur funktioniere „auf der Grundlage von Toleranz und gegenseitigem Respekt“. Zu einer vielfältigen Gesellschaft gehörten aber auch Farid Bang, seine Fans und die jungen Männer, die am Wochenende das Rheinufer unsicher machen.

Wird das Video aus dem Internet genommen?

Geisel kündigte in dem Brief an, mit den Vorsitzenden der im Rat vertretenen demokratischen Fraktionen zu diskutieren, wie in dieser Angelegenheit weiter verfahren werden soll: „Sollte sich eine Mehrheit dafür aussprechen, das Video von der städtischen Facebook-Seite zu nehmen, werde ich diesem Wunsch entsprechen.“ Allerdings: Dass diese politische Mehrheit bereits steht, wie aus den bisherigen politischen Statements eindeutig zu erkennen ist, hat Geisel nicht geschrieben… (gömi)