Düsseldorfer OB-Kandidaten wollen an Wahl-Termin festhalten

Düsseldorf. Verschiebung der Kommunalwahl in Düsseldorf kein Thema. „Ich hoffe, dass wir bis September wieder zur Normalität zurückgekehrt sind“, sagt der OB

Die Oberbürgermeister-Kandidaten von SPD, CDU und FDP wollen am Termin für die Kommunalwahl am 13. September festhalten. Amtsinhaber Thomas Geisel (SPD), Stephan Keller (CDU) und Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) sehen wegen der Corona-Krise noch keinen Grund zur Verschiebung. Bedenken äußerten der Städte- und Gemeindebund, Städtetag und Landkreistag in einem Brief an das NRW-Innenministerium mit der Bitte einer „zeitnahen Prüfung aller Handlungsoptionen“ – also auch einer Verschiebung der Kommunalwahl.

Das ist eine „Diskussion zur Unzeit“, sagt Geisel

„Ich hoffe, dass wir bis September wieder zur Normalität zurückgekehrt sind“, sagt OB Geisel, der von einer „Diskussion zur Unzeit“ spricht. Man müsse sich erst mit dem Thema beschäftigen, wenn Wahlzettel gedruckt und Wahlhelfer gesucht werden. Fünf Monate vor der Kommunalwahl sei noch nicht der Zeitpunkt von kostenintensiven Vorbereitungen gekommen. Der Oberbürgermeister kann jedoch die Sorgen nachvollziehen, dass es bei den Nominierungsfristen Probleme geben könnte. Bis zum 16. Juli müssen die Wahlvorschläge der Parteien und Wählergruppen vorliegen, Einladungen für die erforderlichen – und derzeit untersagten – Aufstellungsversammlungen bis spätestens Ende Juni. Nicht nur Geisel meint, dass die Fristen eventuell verlängert werden könnten, auch sein Herausforderer von der Union, Stephan Keller, sieht das so.

Der aktuelle Stadtdirektor von Köln regt zudem an, auf Aufstellungsversammlungen zu verzichten und stattdessen online abzustimmen. Dies sei allerdings derzeit vom Gesetz her nicht möglich. „Vom Grundsatz sollten wir versuchen, am Wahltermin 13. September festzuhalten“, sagt Keller. Marie-Agnes Strack-Zimmermannn warnt vor einer Verschiebung. „Wir haben gerade eine einzigartige Situation, aber man darf nicht grundlegende Strukturen infragestellen. Die Menschen haben ein Grundrecht auf Wahlen“, sagt die FDP-Kandidatin. Briefwahl oder Wahlkabinen mit großem Abstand in Turnhallen seien Möglichkeiten, die Wahl wie geplant stattfinden zu lassen.

Kontaktsperre ist Problem für kleine Parteien

Vor allem kleiner Parteien wie Volt oder die Klimaliste, die ihre Kandidatur für den Stadtrat in Düsseldorf bereits angekündigt haben, werden wegen des noch bestehenden Kontalktverbotes zeitliche Probleme haben, rechtzeitig die erforderlichen Unterstützungsunterschriften zusammen zu bekommen.

Eine klare Meinung zum Kommunalwahl-Termin hat die Ratsfraktion Tierschutz/Freie Wähler. Deren Ratsherr Jürgen Krüger sagte gestern: „Wer die Kommunalwahl im September diesen Jahres haben möchte, riskiert und spielt mit dem Leben von Düsseldorferinnen und Düsseldorfern.“ (gaa/gömi)