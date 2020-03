Der Thüringer Landtag hat den AfD-Abgeordneten Michael Kaufmann zum Vizepräsidenten gewählt. Kaufmann wurde dabei auch von Thüringens Ministerpräsidenten Bodo Ramelow (Linke) gewählt. Das sagte Ramelow selbst. Bei der Linken in Düsseldorf sorgt das für Entsetzen.

Lutz Pfundner: „Das ist der falsche Weg“

„Ich halte davon sehr wenig“, sagt etwa Lutz Pfundner, Fraktionschef im Stadtrat. Die Grenze zu Faschisten dürfe nicht überschritten werden, gerade in Thüringen mit Björn Höcke als bestimmende Kraft. Zwar könne sich Ramelow zurecht als Landesvater verstehen, der versucht zu versöhnen und zu integrieren. Mit den Rechten sei das aber absolut falsch.

Angelika Kraft-Dlangamandla, Fraktionssprecherin der Linke im Stadtrat, ist stinksauer, vor allem nachdem man sich gefreut hatte, als Ramelow seine „antifaschistische Haltung“ untermauert und Höcke den Handschlag verweigerte. Nun das. „Wir ärgern uns darüber. Das geht gegen den Parteibeschluss, nichts mit der AfD zu machen, sie nicht an Beschlüssen zu beteiligen und so weiter. Man wählt keine AfD, erst recht nicht als Linke.“

Der Kreisvorsitzende Udo Bonn findet die „Art und Weise von dieser Staatsraison völlig unangemessen“. Das widerspreche der Art und Weise wie „wir mit der AfD umgehen“ und auch Ramelows Verhaltensweise. Für Bonn ist Ramelow zwar weiterhin ein Antifaschist, dennoch findet er die Entscheidung „dämlich und unglücklich“. Sie betreffe zudem nicht nur die Linke, sondern auch SPD und Grüne. „Niemand von denen stimmt da zu.“

Großes „Brimborium“ um falsche Wortwahl

Hohe Wellen geschlagen hatte auch die aus dem Zusammenhang gerissene Äußerung einer Teilnehmerin des Linke-Treffens in Kassel. Dort hat die Frau ironisch überspitzt gesagt, dass „eine Energiewende ist auch nötig nach einer Revolution. Und auch wenn wir das eine Prozent der Reichen erschossen haben, ist es immer noch so, dass wir heizen wollen, wir wollen uns fortbewegen... naja, ist so, wir müssen mal von dieser Meta-Ebene runterkommen“.

Daraufhin hatte der Parteivorsitzende Bernd Riexinger reagiert – allerdings erst flapsig. „Wir erschießen sie nicht, wir setzen sie für nützliche Arbeit ein.“ Im Nachhinein bedauerte Riexinger, dass er den Kommentar „nicht sofort unmissverständlich zurückgewiesen“ hat.

Lutz Pfundner hat dafür durchaus Verständnis. „Manchmal ist man nach einer solchen Aussage erst einmal überrascht, da kann es schon mal passieren, dass man nicht die richtigen Worte findet.“ Zwar denkt er, dass man das besser hätte machen können, sieht aber in der ganzen Debatte „kein Problem“.

Auch Angelika Kraft-Dlangamandla findet, dass daraus nun kein „Brimborium“ gemacht werden sollte. „Überall fallen mal aus Versehen falsche Worte. Mich erschüttert, was darauf gemacht wird.“ Auch Udo Bonn sieht das so – gerade in Bezug auf Riexinger, der seinen Fehler eingesehen hat und dazu steht. Ihn erschüttert zudem viel mehr, dass der ganzen Sache so viel – auch mediale – Aufmerksamkeit zugesprochen wird, aber andere Sachen dagegen fast schon in den Hintergrund rücken. „An der türkisch-griechischen Grenze werden Menschen mit Tränengas beschossen und Rechtsradikale reisen extra dorthin, um zu randalieren. Aber da passiert nichts zu“, so Bonn.