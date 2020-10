Düsseldorfer Kirchen sind gegen Sonntagsöffnungen

Der Vorschlag von NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU), im Dezember verkaufsoffene Adventssonntage zu gestatten, stößt in Düsseldorf auf gemischte Rückmeldungen. Kritik kommt von der Gewerkschaft Verdi und den Kirchen. Zustimmung vom Handelsverband.

Dankbar für Landesinitiative

„Wir sind der Landesregierung für ihre Initiative für verkaufsoffene Sonntage sehr dankbar. Die Adventssamstage sind die frequenzstärksten im ganzen Jahr, deshalb ist es absolut sinnvoll die Kundenströme vor Weihnachten und direkt nach Weihnachten auch auf die Sonntage zu verteilen“, sagt eine Sprecherin des Handelsverbandes NRW. Auch sei man froh, dass Wege gefunden wurden, um verantwortungsvoll Weihnachtsmärkte stattfinden lassen zu können. Diese seien mit für eine schöne Stimmung und ein tolles Einkaufserlebnis in der dunklen Jahreszeit von Bedeutung, heißt es weiter. „So kann der Einzelhandel hoffentlich einen Teil des während des Lockdowns und auch im weiteren Verlauf der Coronakrise erlittenen Umsatzverlustes aufholen.“

Verdi kritisiert Öffnungszeiten

Kritischer sieht die Gewerkschaft Verdi das Vorhaben: „Sonntagsarbeit für die Beschäftigten des Einzelhandels lehnen wir grundsätzlich ab“, betont die Düsseldorfer Verdi-Geschäftsführerin Stephanie Peifer. „Auch die Beschäftigten des Einzelhandels brauchen einen freien Sonntag, gerade in der anstrengenden Zeit vor Weihnachten. Die Öffnungszeiten im Handel sind so schon recht bescheiden, fast jeden Samstag und dann jeden Abend erst spät zu Hause.“ Derzeit prüfe man die Verordnung juristisch.

Das Oberverwaltungsgericht Münster hat bereits erhebliche rechtliche Zweifel festgestellt. Peifer bemängelt die jetzige Situation im Einzelhandel: „Leider viel zu oft erleben die Beschäftigten viele Maskenverweigerer, sie müssen sich beschimpfen lassen, sich durch anstandslose Kundenreihen zwängen, um an die Ware zu kommen. Da freuen sich die Beschäftigten auf arbeitsfreie Sonntage vor Weihnachten“, meint Peifer. „Und sie freuen sich sicher auch über Kunden, die respektvoll mit ihnen umgehen. Von der Landesregierung haben sie offenbar keinerlei Unterstützung zu erwarten. Aber dafür gibt es ja ihre Gewerkschaft.“

Werktags länger öffnen?

Eher ablehnend Laumanns Vorschlag steht auch die Evangelische Kirche Düsseldorf gegenüber. Das Anliegen, das Infektionsrisiko zu senken, sei richtig, die Diskussion daher nachvollziehbar, aber an sich nicht nötig, erklärt ein Sprecher. Die Adventssonntage stünden für eine Zeit, die man mit Familie und Verwandten verbringe und somit für etwas, das während des Lockdowns nur begrenzt oder gar nicht möglich war, so der Kirchensprecher. Andererseits sei die Adventszeit eine Zeit der Besinnung. Bei allem Verständnis für den Einzelhandel gelte es über Themen wie Konsum nachzudenken. Alternativ könne man überlegen, ob nicht unter der Woche die Läden länger geöffnet bleiben können, heißt es.

Mehr Belastung für Arbeitnehmer

Grundsätzlich gegen verkaufsoffene Sonntage ist auch weiterhin die Katholische Kirche Düsseldorf, wie Geschäftsführer Michael Hänsch betont. „Wir sind überrascht, dass dieser Vorschlag von Herrn Laumann kommt, der seine politischen Wurzeln in der katholischen Arbeitnehmerbewegung hat, die sich für den Erhalt der freien Sonntage einsetzt“, sagt Hänsch und verweist auf den „Düsseldorfer Kompromiss“, der unter Stephan Keller, damals in seiner Funktion als Ordnungsdezernent ausgehandelt wurde. Darin einigten sich Handel, Gewerkschaften und Kirchen auf einen einzigen verkaufsoffenen Sonntag. Diesen einen Tag könne man in der Adventszeit dulden, so Hänsch weiter. Dennoch lehne man die Idee ab, denn „es belastet diejenigen, die während Corona sowieso schon belastet sind. Denen nimmt man ihren freien Tag weg“.