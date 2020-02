Düsseldorfer KAP 1 soll die Millionenmarke knacken

Die Arbeiten an der neuen Kulturoase KAP 1 im ehemaligen Postgebäude am Hauptbahnhof laufen wie am Schnürchen – zumindest wenn man dem städtischen Bibliotheksdirektor Norbert Kamp Glauben schenken darf. Spätestens im Juni 2021 soll das Kulturhaus seine Pforten öffnen. Kamps Ziel steht auch schon fest: „Ich rechne mit einer Millionen Besucher im ersten Jahr.“

700.000 Besucher im Vorjahr sollen getoppt werden

Was nach einer hochgestochenen Zahl klingt, wird deutlich realistischer, wenn man sich die Besucherzahlen der Zentralen Stadtbibliothek am Bertha-von-Suttner-Platz anschaut: „Wir hatten im vergangenen Jahr rund 700.000 Besucher. Alleine diesen Januar waren es 63.000“, so Kamp, dem die Vorfreude auf das KAP1 sichtlich anzumerken ist. Kein Wunder, wartet das neue Mega-Kulturprojekt mit einer ganze Bandbreite an innovativen und aufregenden Konzepten auf. Neuester Zuwachs: das KAP1 Labor, dessen Eröffnung in der Zentralbibliothek nun gefeiert wurde.

40 Veranstaltungen sind von Februar bis Ende April geplant

Mit dem neuen Projekt wollen die neuen „Mitbewohner“ des KAP1 ihre zukünftige Arbeit vorbereiten: FFT, Theatermuseum und die Zentralbibliothek wollen ihre Zusammenarbeit zum einen jetzt schon erproben, zum anderen will man im KAP1-Labor die Düsseldorfer stark mit einbeziehen und neue Veranstaltungsformate testen. Rund 40 Veranstaltungen sind ab jetzt bis Ende April geplant. Dabei kreist alles um ein Thema: Nachhaltigkeit. „Wir wollen vor allem allgemeine Themen erfahrbar machen, die für die Bürger praktisch sind und auch an Beispielen im Labor greifbar gemacht werden können“, so Ursula Keller vom städtischen Umweltamt.

Das Programm ist vielseitig und soll zum Mitmachen einladen. Ein Workshop zum Upcycling zeigt etwa, wie alte Gegenstände auf neue Weise genutzt werden können oder die Blogger Shia und Hanno Su zeigen, wie im Haushalt weniger Müll produziert werden kann. Vorträge, Podiumsdiskussionen, Filmvorführungen und ein improvisiertes Theaterstück in Kooperation mit dem FFT runden das Programm ab. Auch das Theatermuseum bietet Workshops an, kurz vor Karneval wird gezeigt, wie alte Rohstoffe in Karnevalskostüme verwandelt werden können.

Experimentier-Raum beschäftigt sich als nächstes mit der Tierwelt

Das Labor lädt zum Handwerken ein: Tische mit Plexiglasbeschichtung, Holzbalken mit Haken, an denen Selbstgebasteltes oder Bilder aufgehangen werden können. Auch Platz zum Sitzen findet sich in dem kleinen, aber offen gestalteten Raum. Ob das Konzept dann auch mal in das fertige KAP 1 übertragen wird, steht noch offen. „Das ganze KAP 1 ist ja eigentlich ein Experimentierraum“, sagt Katja Grawinkel vom FFT.

Das nächste Thema für das Labor in der Stadtbibliothek stehen auch schon fest: „Nach dem Thema Nachhaltigkeit folgt das Thema Tiere“, sagt Annette Krohn, die das KAP 1-Labor leitet. Der Aquazoo soll mit ins Boot, auch Tierschutzverein und der Wuppertaler Zoo stehen auf dem Plan.