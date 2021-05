In dem vom Bundestag im April beschlossenen Neutralitätsgesetz sehen auch in Düsseldorf die Kritiker ein indirektes Kopftuchverbot. Am Samstag gibt es eine Demonstration, die die Rücknahme des Gesetzes fordert. CDU und SPD verteidigen das Gesetz jedoch und betonen, es bestehe keine Gefahr eines Kopftuchverbots.