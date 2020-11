So ein Hoppeditz-Erwachen wie auf diesem Foto gibt es in Düsseldorf dieses Jahr nicht. Tom Bauer steigt am 11.11.2020 einsam und alleine – aber vor einer Kamera – aus seinem Senftopf.

Karneval Düsseldorfer Hoppeditz-Erwachen am 11.11. im Internet-Stream

Düsseldorf. Unter hoppeditz.helau.cc können Düsseldorfer das Hoppeditz-Erwachen miterleben. Und per Zoom kann sogar mitgefeiert werden.

Wenn der Hoppeditz am Mittwoch, 11.11., in Düsseldorf aus seinem Schlaf erwacht, wird nichts mehr sein wie zuvor: Denn der 11.11. steht auch in der Landeshauptstadt im Zeichen der Corona-Pandemie. Statt vor mehreren Tausend Zuschauern vor dem Rathaus aus dem Senftopf zu klettern, wird Hoppeditz Tom Bauer seine Rede hinter verschlossenen Türen und ohne Publikum zum Anfassen halten.

Übertragung unter hoppeditz.helau.cc startet gegen 11 Uhr

Dennoch können Jecken live dabei sein, wenn die fünfte Jahreszeit in auf diese traditionelle Weise eröffnet wird. „Wir haben dafür eine neue Internetseite freigestaltet“, betont Sven Gerling, Organisationsleiter beim Comitee Düsseldorfer Carneval. Unter hoppeditz.helau.cc können Interessierte am 11.11. ab etwa 11 Uhr den Livestream über das Hoppeditz Erwachen auf YouTube anschauen. „Außerdem kann man sich dort ab sofort für die Hoppeditz-Zoom- Konferenz registrieren“, so Gerling. „Auf diese Weise können uns alle, die das möchten, ihre Videos von zu Hause oder vom Arbeitsplatz zusenden und dem Hoppeditz direkt zujubeln.“ Über diese virtuelle Unterstützung wird sich Tom Bauer im Übrigen bestimmt freuen. Gerling: „Der Hoppeditz hat einen eigenen Monitor, auf dem er die Zoom-Videos während seiner Rede sehen kann.“ Außerdem können sich alle Teilnehmer virtuell sehen, gegenseitig zuprosten, schunkeln, mitsingen.

Im Anschluss an die Hoppeditzrede und die Gegenrede von Oberbürgermeister Stephan Keller läuft im Livestream ein Musikprogramm mit zehn Düsseldorfer Bands.