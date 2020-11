Düsseldorfer Grüne sind überzeugt von neuem Programm

Auf ihrem digitalen Parteitag, der am gestrigen Sonntag zu Ende ging, haben sich die Grünen ein neues Grundsatzprogramm gegeben. Die Partei entwickelt sich weiter und betont ihren Anspruch, auf Bundesebene die Politik stärker mitzugestalten. Bei den Düsseldorfer Grünen kommt das gut an.

Grüne wollen „Politik mitgestalten“

„Als erste Partei einen dreitägigen Parteitag rein digital zu machen erfordert Mut“, sagt die Düsseldorfer Grünen-Chefin Paula Elsholz. „Und das Parteiwochenende war nicht einfach abgefilmt, sondern es gab zahlreiche multimediale Elemente, Einspieler, ein professionelles Moderationsteam und damit mehr Erläuterungen, Tools für digitalen Applaus, Chatgruppen für den Austausch und vieles mehr“, erklärt sie und fügt hinzu, sie freue sich sehr, dass die Partei diesen Schritt gegangen ist, der von wenigen technischen Problemen abgesehen, ein voller Erfolg gewesen sei. Auch inhaltlich gebe man mit dem neuen Grundsatzprogramm Antworten auf die aktuellen Fragen unserer Zeit, betont Elsholz. „Wir wollen Politik mitgestalten. Wir treten an um einen Rahmen zu setzen hin zu einer notwendigen ökologisch-sozialen Veränderung in Wirtschaft und Gesellschaft. Wir brauchen Veränderung um das Wertvolle vor unserer Haustür und in der Welt zu bewahren“, sagt Elsholz weiter. „,Macht kommt von Machen’, sagte Robert Habeck und ja, will wollen diese Verantwortung übernehmen.“

Bodenständig und ehrlich bleiben

Inhaltlich überzeugt ist auch Lukas Mielczarek, der mit 20 Jahren für die Grünen als jüngstes Mitglied im Stadtrat sitzt: „Ich finde es gut, dass im Grundsatzprogramm das 1,5-Grad-Ziel verankert ist. Das ist ein Signal an die Klimabewegung und an wissenschaftlich orientierte Politik“, meint Mielczarek. „Es hat sich bei den Europa- und Kommunalwahlen gezeigt, dass die Leute grüne Politik wollen. Aber man muss auch auf dem Boden bleiben und nicht überheblich werden“, erinnert er. „Nach einer Hochphase kommt auch immer ein Tief. Deswegen ist es wichtig immer auch ehrlich und bodenständig zu bleiben.“ Grundsätzlich halte er den Führungsanspruch aber für richtig, da die Partei klimagerechte Lösungsansätze biete.

Zeitgemäßes Programm

„Ich fand den Satz von Annalena Baerbock treffend, als sie sagte: ,Jede Zeit hat ihre Farbe und die ist derzeit grün.’ Das Grundsatzprogramm ist zeitgemäß und liefert Antworten auf die aktuellen und essenziellen Fragen“, sagt die Grüne NRW-Landtagsabgeordnete Monika Düker. „Die Frage nach dem Führungsanspruch ist aber ein mediengemachtes Thema. Für mich ist es selbstverständlich, dass man bei Wahlen gewinnen will“, meint sie. Auch die Frage eines Journalisten an Parteichefin Baerbock kritisiert Düker: „Sie wurde gefragt, ob sie sich das Kanzleramt zutraue. Ich frage mich, ob man diese Frage so auch einem Mann gestellt hätte.“

Signal an die junge Generation

Über die Forderung nach der Absenkung des Wahlalters freut sich derweil Sarah Löffler, grüne Ratsfrau und Sprecherin der Jungen Grünen Düsseldorf. Damit sende man ein Signal an die jüngere Generation, „die deutlich gezeigt hat, dass sie nicht politikverdrossen ist und ihr Recht auf Mitbestimmung aktiv einfordert.“ Auch begrüßt sie das neue Statut, nachdem benachteiligte Gruppen im Parteivorstand repräsentiert werden sollen. Und: „Es ist richtig, dass wir einen Machtanspruch haben“, meint sie. „Denn wir haben einen Gestaltungsanspruch und man braucht Macht, um etwas zu verändern.“

Abwechslungsreicher Ablauf

Als Erfolg verbucht auch der NRW-Landtagsabgeordnete Stefan Engstfeld den Parteitag. Der Ablauf habe gut funktioniert und sei abwechslungsreich und optisch ansprechend gemacht, sagt er. „Das war sehr überzeugend.“ Auch das Grundsatzprogramm findet Engstfeld gut: „Es ist richtig, sich nach 18 Jahren ein neues Programm zu geben, denn eine Partei muss sich auch immer selbst vergewissern, wo sie steht.“ Auch die Prozesse vor dem Parteitag, bei regionalen Konferenzen, sei gut abgelaufen.