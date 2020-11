Düsseldorfer Grüne sind noch unentschlossen

Die Düsseldorfer Grünen sind sich dem Vernehmen nach auch nach jeweils drei Verhandlungsrunden uneinig darüber, mit wem sie in der kommenden Ratsperiode einen Koalition eingehen wollen. Am Samstag Abend fand das letzte Treffen mit den alten und potenziellen neuen Ampelpartnern statt. „Es war eine konstruktive Runde“, sagt Stefan Engstfeld. „Wir haben gut zwei Stunden geredet und weiter über Punkte aus den ersten beiden Treffen, wie Wohnen und Verkehr, gesprochen.“

Grünen-Vorstand schlägt Partner vor

Am heutigen Montagabend will die grüne Sondierungsgruppe auf der digitalen Mitgliederversammlung der Parteibasis einen Vorschlag für künftige Koalitionsgespräche unterbreiten. Wie man aus Grünen-Kreisen hört, ist es auch nicht ausgeschlossen, dass man in eine Ratsperiode mit wechselnden Mehrheiten geht.

Großes progressives Lager

Auch bei der SPD spricht man von guten Gesprächen in „gelöster Stimmung“, wie der Bundestagsabgeordnete Andreas Rimkus berichtet. Die Gespräche mit den Ampelpartnern seien positiv gelaufen. „Kein Wunder, wenn man sechs Jahre lang zusammengearbeitet hat“, so Rimkus. Es sei in den Gesprächen auch viel über soziale und Gesundheitsprojekte gegangen. Die nun offiziell bei der Verwaltung gemeldete Fraktion aus SPD und Volt verändere an den Verhandlungen nichts, meint Rimkus. „Ich habe immer wieder gesagt, dass das progressive Lager in Düsseldorf größer ist als das konservative.“ Das zeige sich nun.