„Brause“-Abriss sorgt in Düsseldorf für vehemente Kritik

Der am Freitagnachmittag von der Stadt gestoppte Abriss der alten Tankstelle in Bilk, in dem auch der Kulturverein „Metzgerei Schnitzel“ mit seiner „Brause“ ansässig war, sorgt weiter für heftige Kritik. Der Investor will auf dem Grundstück Wohnungen bauen. Dabei ist ein Verfahren über den Denkmalschutz des Gebäudes noch offen. Für den Abriss habe der Investor keine Genehmigung gehabt, hieß es am Freitag seitens der Stadt. Wie es nun weiter geht ist noch unklar.

Investoren machen, was sie wollen

„Es ist unglaublich, dass der Investor einfach mit dem Abriss beginnt, ohne auf die Entscheidung zu warten, ob das Gebäude nun denkmalgeschützt ist, oder nicht“, kritisierte Clara Gerlach, Kulturpolitische Sprecherin und Ratsfrau der Grünen Düsseldorf. „Die Stadt darf es sich nicht gefallen lassen, dass Investoren einfach Fakten schaffen, dann eine geringe Geldstrafe zahlen und machen, was sie wollen. Da muss die Stadt jetzt wehrhaft sein“, forderte sie.

Unklare Zukunft

Wie es weitergeht, sei jetzt noch unklarer als zuvor. „Jetzt da das Vordach und die Fassade vom Kucheneck und der Kfz-Werkstatt weggerissen sind, ist die Frage, ob der Denkmalschutz überhaupt bestehen würde, wenn denn ein Gutachten vorliegt“, gab Gerlach zu bedenken. Denn oft sei es ja so, dass das Gesamtensemble denkmalgeschützt ist.

„Die Denkmalschutzbehörde der Stadt prüft den Status des Gebäudes ja noch. Deswegen hängt es von diesem Verfahren ab, wie es mit der Brause weitergeht“, erklärt Gerlachs Parteikollege Thorsten Gräßner, Mitglied der Bezirksvertretung 3. „Aber da die Leiterin der Denkmalschutzbehörde, Svenja Schrickel, da so beherzt eingegriffen hat, gehe ich davon aus, dass der Abriss rechtswidrig war und dass der Denkmalschutz vorliegt“, so Gräßner weiter.

Geldbuße aus der Portokasse

„Es könnte also eine Geldbuße für den Investor geben. Ob die Stadt eine Wiederherstellung des Gebäudes erzwingen kann, weiß ich nicht. Wir Grünen werden in den kommenden Tagen aber Anträge zum Thema einbringen“, kündigte Gräßner an und fügte hinzu: „Das ist natürlich ein ungeheuerlicher Vorgang, den es in diesem Ausmaß in Düsseldorf noch nicht gegeben hat. Aber es ist klar, dass Investoren so vorgehen, da der Markt überhitzt ist und die unter Druck stehen. Die Geldbußen stören die ja auch nicht, das zahlen die aus der Portokasse“, sagte Gräßner. „Wir werden das im Auge behalten, wie es mit der Brause weitergeht. Außerdem hat der Investor noch ein anderes Bauvorhaben. Denen gehört ja auch das Kronenhaus, wo auch ein Verfahren über Denkmalschutz anhängig ist.“

Richtiges Eingreifen

Oberbürgermeister Thomas Geisel stärkte derweil der Leiterin der Denkmalschutzbehörde Schrickel den Rücken: „Abreißen ohne Abrissgenehmigung ist schlicht rechtswidrig, deshalb war das Eingreifen der Stadtverwaltung richtig“, betonte er.