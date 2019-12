Nach Rettung des „Fortuna-Eck“: Viel Lob für Düsseldorfs OB

Oberbürgermeister Thomas Geisel hatte vor fast drei Wochen an einem Samstagnachmittag im Fortuna-Eck angerufen. Wirtin Monika Frohburg war zunächst erstaunt, dass der OB persönlich anruft. Ein halbe Stunde lang hätten sie gesprochen, geplaudert, aber vor allem ging es darum, wie man es schaffen könnte, „Moni“ noch ein Jahr in der Kultkneipe in Flingern zu lassen. Die Wirtin hatte im engsten Bekanntenkreis von dem Telefonat erzählt und von ihrer Hoffnung, dass Geisel Wort hält. Hat er.

Er überbrachte die frohe Botschaft am Montag höchstpersönlich. Und Monika Frohburg, der eigentlich vom Investor aus Frankfurt zum Jahresende gekündigt worden war, darf ein weiteres Jahr ihre Kneipe an der Ecke Fortunastraße/Hoffeldstraße betreiben.

Massenhaft Likes für den OB auf Facebook

Geisel bekam am Dienstag auf seiner Facebook-Seite massenhaft Likes und Glückwünsche. Fortuna-Legende Aleks Spengler (Kult-Zeugwart) etwa lobte den Rathauschef in höchsten Tönen. Nach Sturm „Ela“ habe sich Geisel damals auch für das Fortuna-Büdchen am Rhein eingesetzt, das viele andere weg haben wollten, postete Spengler. „Er hat für die Düsseldorfer Tradition viel mehr getan als seine Vorgänger. Weiter so. Es geht um unsere wunderschöne Stadt.“

Cornelius Völker war einer der Menschen im Viertel, die das Aus für die Kultkneipe, in der Frohburg seit 30 Jahren hinterm Tresen steht, nicht hinnehmen wollten. Der Künstler aus Flingern startete zusammen mit Walter Eul und Magdalena Kröner eine Online-Petition, die bis Anfang Dezember rund 2000 Unterzeichner fand. „Das Drama ums Fortuna-Eck ist exemplarisch dafür, dass in ganz Düsseldorf Kulturräume platt gemacht werden von Investoren, die das alles nicht interessiert“, sagte Völker bereits vor Wochen.

Bezirksbürgermeister Uwe Wagner (SPD) war einer der Online-Unterstützer. „Diese Geschichte hatte einen tollen Verlauf genommen und nimmt nun ein gutes Ende“, so Wagner. „Und sie zeigt, dass wir es hier mit einer funktionierenden Nachbarschaft zu tun haben, nicht mit einer anonymen Masse“.

Grüne brachten das Thema in den Rat

Die Grünen brachten dann irgendwann das Thema im Stadtrat auf dem Tisch. In Form einer Anfrage zur Zukunft der urbanen Nachtkultur. Warum erfahren Gewerberäume in Düsseldorf kein Milieuschutz? hieß es da. Man hatte den Eindruck, dass ganz Düsseldorf um den Erhalt der Kultkneipe kämpft, ein sinnbildlicher Kampf gegen Gentrifizierung

OB Geisel hatte den Investor aus Frankfurt vor zwei Wochen zum Vier-Augen-Gespräch ins Rathaus eingeladen. Dem Vernehmen nach hat sich „Moni“ auf eine leicht höhere Miete geeinigt. Ob die Verlängerung nun über ein Jahr hinaus geht, ist offen. Gerade erst hat sie ihren 70. Geburtstag im Fortuna-Eck gefeiert. „Ich bin jetzt erstmal froh, dass uns ein bisschen Zeit bleibt“, sagt sie.