Düsseldorfer Flughafen legt in Sommerferien kräftig zu

Die Zahl der Starts und Landungen in Düsseldorf steigt wieder und erreicht in den Sommerferien 50 Prozent der Zahlen aus 2019.

Düsseldorf. Mit den Sommerferien steigen Verkehrs-Zahlen in Düsseldorf und erreichen Hälfte aus 2019. Erstmal wieder mehr als eine Millionen Gäste im Juli.

Zum Start der Sommerferien blickt der Düsseldorfer Flughafen optimistisch in die Zukunft. „Die aktuelle Verkehrsentwicklung ist äußerst positiv. In den Sommerferien 2021 werden nach aktuellem Stand wieder mehr als 50 Prozent der Passagierzahlen des Jahres 2019 erreicht“, sagte Flughafen-Chef Thomas Schnalke am Donnerstag. „Erstmals seit Beginn der Corona-Krise können wir im Juli voraussichtlich wieder mehr als eine Million Passagiere bei uns begrüßen. Bereits am ersten Ferienwochenende erwarten wir von Freitag bis Sonntag rund 1000 Flugbewegungen und 120.000 Fluggäste.“ Schnalke zeigte sich erfreut darüber, dass die Reiselust der Menschen trotz der andauernden Pandemie ungebrochen ist. Im Rekordjahr 2019 verzeichnete der Flughafen insgesamt 25,5 Millionen Passagiere.

Flughafen ist hygienemäßig gut gerüstet

Der Düsseldorfer Flughafen-Chef kündigte an, dass das Verkehrsaufkommen am Airport wieder 50 Prozent aus dem Rekordjahr 2019 erreicht hat. Foto: Andreas Wiese / Flughafen Düsseldorf

Damit alle Passagiere unbesorgt starten können, hat sich der Flughafen vorbereitet. Für seine Hygienestandards und Präventionsmaßnahmen gegen den Ausbruch des Coronavirus‘ hat er von der Dekra das Siegel „Trusted Facility“ erhalten und bietet mit rund 20.000 möglichen Abstrichen pro Tag ausreichend Testkapazitäten in allen Varianten an. „Dennoch“, so Thomas Schnalke, „ist auch dieser zweite Pandemiesommer für uns operativ eine große Herausforderung.“

Buchungen in letzter Sekunde

Viele Reisende buchen aktuell buchstäblich in der letzten Sekunde, daher sind die Passagierzahlen nicht immer belastbar und zeigen kurzfristig oft deutliche Abweichungen vom Plan. Das erschwert eine jederzeit passgenaue Personalplanung der Dienstleister, etwa beim Check-In, bei den Pass- und Sicherheitskontrollen oder beim Gepäckhandling. Gleichzeitig verlängert der Corona-Infektionsschutz, der für den Flughafen an erster Stelle steht, die Dauer der einzelnen Prozessschritte um das Zwei- bis Vierfache, auch wenn die meisten Passagiere am Airport inzwischen geimpft, getestet oder genesen sind. Verzögerungen und Schlangenbildungen werden sich daher nicht ganz vermeiden lassen.

Appell an die Fluggäste

Flughafenchef Thomas Schnalke appelliert in diesem Zusammenhang auch an das Verantwortungsbewusstsein der Passagiere und Terminalbesucher: „Jeder Einzelne kann durch Umsicht und Achtsamkeit zu einer entspannten und sicheren Situation beitragen“, so Thomas Schnalke. Das beginnt bereits mit der Anreise. Passagiere sollten sich im Vorfeld bei ihrer Airline erkundigen, wie lange sie vor ihrem Abflug am Flughafen eintreffen müssen. Ein Blick auf den Corona-Reiseassistenten auf der Webseite des Flughafens verschafft einen Informationsvorsprung zu den Prozessen vor Ort. Wer beim Check-In die erforderlichen Reiseunterlagen vollständig bereithält, die Flüssigkeitsregelung von 100 Millilitern im Handgepäck beachtet und die Handgepäckmenge so gering wie möglich hält, spart Zeit. gömi

