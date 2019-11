Düsseldorfer Flughafen baut ohne Genehmigung

Der Flughafen ließ eine Grünfläche zu betonieren, um dort ein Übungsgelände für die Flughafen-Feuerwehr zu bauen. Dabei gab es wohl noch gar keine Baugenehmigung, was auch der Airport einräumte. Die Arbeiten wurden gestoppt. Naturschützer sind wütend, denn sie sollten beraten ob und wie eine Bebauung auf der Fläche umgesetzt werden könne, ohne gefährdete Tierarten zu vertreiben. In einem Beirat sollten sie an einer Lösung arbeiten.

Übungsgelände ist ein Schwarzbau

„Die Arbeit des Beirates wurde damit lächerlich gemacht“, kritisierte der Düsseldorfer BUND-Geschäftsführer Michael Süßer gegenüber unserer Redaktion. Er sitzt für seinen Verband im Naturschutzbeirat und wollte sich das Gelände spontan ansehen. Als er dort ankam musste er feststellen, dass die Bauarbeiten bereits in vollem Gange waren. Der Boden war bereits betoniert worden und sogar der Rumpf eines Übungsflugzeuges, an dem die Feuerwehr die Brandbekämpfung üben sollte, wurde bereits aufgestellt. Die Arbeiten seien fast abgeschlossen gewesen, berichtete Süßer. „Nach meinen Informationen gab es keine Baugenehmigung dafür“, sagte er. Damit sei es ein Schwarzbau.

Flughafen hat Fakten geschaffen

Der Naturschutzbeirat sollte klären, wie die Brutpaare der Feldlerche und des Wiesenpiepers geschützt werden können. Für sie sollte eine Fläche nördlich des Flughafens geschaffen werden, wohin sie dann umziehen können. „Wir wollten alternative Standorte für das Übungsgelände prüfen und wie eine Beeinträchtigung für die Natur vermieden werden kann“, so Süßer weiter. „Der Flughafen hat jetzt Fakten geschaffen. Damit haben wir als Beirat keinen Entscheidungsspielraum mehr.“ Die neue Fläche für Feldlerche und Wiesenpieper wird dann wohl in einem Regenrückhaltebecken entstehen, in dem sich bereits einige Brutpaare angesiedelt haben, erklärte Süßer.

Airport stoppte Arbeiten umgehend

Der Flughafen bestätigte auf Anfrage, dass es keine Genehmigung gegeben hat und dass die Arbeiten gestoppt wurden: „Für gewöhnlich werden Bauvorhaben auf dem Vorfeld über luftrechtliche Genehmigungen umgesetzt. Diese lagen unserem Haus vor“, erklärte Flughafen-Sprecher Thomas Kötter. „Warum im konkreten Fall nicht auf die Erteilung einer zusätzlichen Baugenehmigung gewartet worden ist, wird derzeit intern geprüft. Nach Bekanntwerden des Missverständnisses haben wir die Bauarbeiten am Montag umgehend gestoppt und befinden uns derzeit im konstruktiven fachlichen Austausch mit den zuständigen Behörden der Landeshauptstadt.“

Ratsfraktion ist „fassunghslos“

„Fassungslos“ über die Vorgänge am Airport ist Claudia Krüger, Vorsitzende der Fraktion Tierschutz/Freie Wähler. Ihre Fraktion wird im Stadtrat am Donnerstag aus aktuellem Anlass die Verwaltung fragen, wie es dazu kommen konnte, wie der aktuelle Sachstand der Gespräche zwischen Flughafen, Stadtverwaltung und politischen Gremien ist und was Flughafen und Stadt konkret tun, um das Staatsziel Tierschutz gemäß Artikel 20a Grundgesetz für die geschützten Vogelarten Feldlerche und Wiesenpieper am bisherigen Standort zu gewährleisten.