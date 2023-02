Düsseldorfer Dokumentation über die „Greuel der Verwüstung“

Düsseldorf. Das neue Buch des Düsseldorfer Autors Marcel Lesaar, Pfingstangriff auf Düsseldorf“ besticht mit zahlreichen Fotos und Berichten von Zeitzeugen.

„Ein Bild des Jammers und ein Greuel der Verwüstung überall!“ So beschreibt ein Augenzeuge im Buch „Pfingstangriff auf Düsseldorf“ die Folgen der Bombennacht im Juni 1943. Damals wurde die halbe Stadt durch alliierte Bomber in Schutt und Asche gelegt, der Angriff forderte 1200 Todesopfer. Diese reich bebilderte Dokumentation ist das neue Werk von Marcel Lesaar (55). Bei der Recherche zur Luftkriegsgeschichte seiner Geburtsstadt fand der inzwischen in Mettmann lebende Lesaar in zahlreichen Archiven Kriegsberichte, Tagebucheinträge und Fotos.

Dank an den Leiter der Mahn- und Gedenkstätte

Lesaar ist gelernter Bankkaufmann, beschäftigt sich aber schon lange mit Heimatkunde. Er ist zudem Autor des Buchs „Luftangriff auf Düsseldorf“, das sich mit dem ersten Großangriff am 1. August 1942 beschäftigt. „Ich darf für meine Recherchen immer viel Zeit im Düsseldorfer Stadtarchiv und in der Mahn- und Gedenkstätte verbringen“, berichtet der Autor. Dass jetzt dieses neue Buch erschienen sei, das habe er eigentlich Bastian Fleermann, dem Leiter der Mahn- und Gedenkstätte zu verdanken, „mit dem ich häufig über meine Arbeit gesprochen habe“.

Lesaars neues Werk ist umfassend informativ, stellt zahlreiche Augenzeugen vor – etwa den erst 15-jährigen Flakhelfer Karl Heinz oder die Zwillingsschwestern Annemarie und Rosemarie, die mit ansehen mussten, wie ihre Mutter von Mauerwerk erschlagen wurde, als sie Feuer im Haus zu löschen versuchte. Vier Jahre hat Lesaar recherchiert. Es hat sich gelohnt.

